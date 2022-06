Mercoledì 15 giugno in prima serata alle 21.25, Rai 1 trasmetterà il film con Raoul Bova e Paola Cortellesi, Scusate se esisto.

Uscito nel 2014 per la regia di Riccardo Milani, il film dura all’incirca 106 minuti ed è stato prodotto da Italian International Film e Rai Cinema.

La distribuzione nelle sale cinematografiche è stata curata da 01 Distribution e la pellicola ha incassato in totale poco meno di cinque milioni e mezzo di euro.

Scusate se esisto: Raoul Bova e Paola Cortellesi di nuovo insieme

Scusate se esisto è il secondo film che vede protagonisti Raoul Bova e Paola Cortellesi insieme, dopo la fortunata esperienza di Nessuno mi può giudicare: commedia del 2011 diretta da Massimiliano Bruno e che vedeva nel cast anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Caterina Guzzanti.

Per l’interpretazione di Alice, Paola Cortellesi vinse il David di Donatello come migliore attrice protagonista; Raoul Bova ottenne invece il Globo d’Oro e Massimiliano Bruno il Nastro d’Argento per la miglior commedia, battendo a sorpresa candidati come Benvenuto al Sud con Claudio Biso e Che bella giornata di Checco Zalone.

La trama di Scusate se esisto

La vicende del film si snodano intorno alla vita di Serena Bruno, interpetata da Paola Cortellesi, che malgrado una brillante carriera professionale a Londra, come architetta, decide di tornare in Italia e stabilirsi a Roma.

La decisione si rivelerà fin da subito meno saggia di quanto avesse immaginato: la giovane donna si ritrova infatti a scontrarsi con tutto ciò che ruota intorno al mondo del lavoro nel Bel Paese.

Nonostante il talento straordinario, la qualifica e la carriera alle spalle, con tanto di esperienze all’estero, Serena non riesce a trovare un posto che sia all’altezza dei suoi titoli e delle sue competenze. Così, per riuscire ad accaparrarsi un progetto di riqualificazione del quartiere di Corviale, decide di farsi passare per un uomo.

Nel frattempo, a Roma, si imbatte in Francesco, interpretato da Raoul Bova, gay divorziato, che diventa subito suo amico e che la aiuta ad ottenere il progetto fingendo di essere l’architetto che lo ha realizzato.

Il cast di Scusate se esisto

Oltre ai già citati Raoul Bova e Paola Cortellesi, il cast di Scusate se esisto comprende anche: Corrado Fortuna nei panni di Pietro; Lunetta Savino in quelli di Michela; Marco Bocci nelle vesti di Nicola; e il grandissimo Ennio Fantastichini in quelle del Dott. Ripamonti.

E poi ancora: Cesare Bocci che interpreta Volponi; Stefania Rocca nei panni di Maria; Federica De Cola è Martina; Beatrice Vendramin fa invece Monica; mentre Simon Grechi è Marco.

Infine: Antonio D’Ausilio nei panni di un impiegato finto tifoso della Juventus; Filomena Macro in quelli di zia Clementina, ovvero la zia di Serena; Franca Di Cicco interpreta la mamma di Serena; e Valeria Flore è invece la cameriera.

Premi e riconoscimenti per Scusate se esisto

Paola Cortellesi ha ricevuto nel 2015 la nomination ai David di Donatello e al Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista, per la sua interpretazione di Serena in Scusate se esisto; mentre la pellicola si è aggiudicata la nomination al Nastro d’Argento per la produzione e, nel 2016, ha vinto il Premio Dedalo Minosse Cinema come miglior film.