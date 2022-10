Barbara D’Urso è stata l’ultima vittima dello scherzo in diretta di Scherzi a parte. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata messa alla prova con la lingua inglese e ha perso la pazienza più volte.

Scherzi a parte: Barbara D’Urso vittima dello scherzo in diretta

Attimi di grande tensione per Barbara D’Urso, vittima dello scherzo in diretta di Scherzi a parte. Carmelita è stata convocata negli studi di Pomeriggio 5 per una finta intervista con una giornalista inglese della BBC. Il tema? La Royal Family, di cui Barbarella sembra parecchio esperta. Il primo scoglio che la presentatrice campana ha dovuto superare è stato l’orario: le 21:00. La D’Urso, infatti, non è più abituata a recarsi negli studi di Cologno Monzese in prima serata.

Scherzi a parte: Barbara D’Urso perde la pazienza

Superato questo primo scoglio, Barbara ha scoperto di dover concedere l’intervista senza avere al suo fianco persone che potessero aiutarla con la lingua inglese. Carmelita non si è lasciata abbattere e ha improvvisato, riuscendo comunque a comunicare in modo più o meno chiaro. Ad un certo punto, però, la fantomatica giornalista della BBC ha iniziato ad esprimere una certa antipatia nei riguardi della D’Urso. In un primo momento, Barbara ha abbozzato, poi ha perso la pazienza:

Lo scivolone di Barbara D’Urso

Rivolgendosi ai suoi assistenti di studio, Barbara ha tuonato:

“Mi sono rotta il ca**o. (…) Mi sta sul ca**o chi tratta così le persone, ti saluto, bellina con i capelli. Togliete dai cog****i sta pazza. Ciccia, vieni in Italia a lavorare vah!”.

Dopo questo scivolone pieno di ‘bip’, la D’Urso è stata informata di essere su Scherzi a parte. Carmelita ha raggiunto Enrico Papi in diretta e si è scusata per il linguaggio utilizzato.