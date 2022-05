Barbara D’Urso e il dilemma: “Mediaset si o no?”

Barbara D’Urso e il dilemma sciolto in una lunga intervista a La Stampa giusto il giorno del suo 65mo compleanno che è caduto il 7 maggio, e a proposito di “cadute” la Carmelita nazionale ha risposto anche alla domanda delle domande: “Mediaset si o no?” Dopo la scadenza del contratto e in occasione del suo compleanno la conduttrice fa chiarezza sul suo futuro e dice chiaramente che si, il suo futuro è ancora con Mediaset, una rete che ama e nella quale riconosce il ruolo di assoluta leadership di settore a Maria De Filippi.

Barbara D’Urso e il dilemma Mediaset

La conduttrice è di fatto fra le più longeve a Mediaset ed ha avuto molto da raccontare: dagli inizi a TeleMilano 58 fino ai giorni nostri. Il tutto con una carrellata di personaggi e circostanze bellissime: Teo Teocoli, Claudio Lippi, e Silvio Berlusconi. Ha detto Barbara: “C’era un’atmosfera fantastica. Ogni sera Silvio Berlusconi faceva le riunioni e ci chiedeva dei contenuti dei programmi.

Voleva sapere. Io sono nata con la sua tv”. Ma la domanda delle cento pistole era quella delle sua permanenza a Mediaset, non sul suo amarcord sulla rete: “Certo che resto”.

“Ecco perché dicono che me ne vado”

E allora, le voci sul suo addio? “Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere.

Magari per fare più click. Uno scrive che sono fidanzata con un panda, di pelouche, e il gioco è fatto. Parte la giostra e non si ferma più”. E in chiosa: “Ma io non sono fidanzata con un panda di pelouche e il prossimo anno sarò ancora a Mediaset. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo. Resto a Milano. E probabilmente farò anche teatro. Ma lo dirò al momento giusto, il progetto è stupendo”. Sulle voci di una sua discesa in politica la chiosa che non ti aspetti, o forse si: “Prima o poi lo faccio”.