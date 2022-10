Barbara D’Urso e la copertina con la camicia sporca: il racconto della stylist Angelica Corradino su TikTok diventa virale sul web.

Barbara D’Urso e la copertina con la camicia sporca

La stylist Angelica Corradino ha raccontato su Tik Tok la disavventura vissuta con Barbara d’Urso a Roma in pieno agosto.

Dopo aver concluso l’accademia da stylist, Corradino ha cominciato a lavorare come assistente. In questo frangente, è stata coinvolta nella realizzazione di una copertina del settimanale di gossip Oggi che aveva come protagonista Barbara d’Urso. Nel corso dell’intervista, la conduttrice di Mediaset aveva raccontato alcuni retroscena inediti della sua carriera come l’incidente avvenuto sul set della fiction Dottoressa Giò o la rivalità che da sempre la lega a Mara Venier.

Su TikTok, tuttavia, la stylist ha raccontato alcuni dettagli del dietro le quinte del servizio, rapidamente diventato viralesul web.

Il racconto su TikTok

A quanto pare, la stylist scelta per vestire la d’Urso non si è presentata e, mentre la conduttrice si stava spazientendo minacciando di andarsene, Angelica ha deciso di prendere in mano la situazione. “Mi spiega che avrebbe voluto una camicia sblusata, larga”, ha rivelato. Subito dopo ha raccontato che è stato Mohamed, il ragazzo che si occupava delle pulizie nella location dello shooting, salvare il progetto. La conduttrice, infatti, è stata folgorata dalla camicia a scacchidel giovane e voleva indossarla per la copertina ma “la camicia di Mohamed era sporca”.

Intanto, la stylist è riapparsa affermando di avere il telefono rotto e di non sapere dove si trovasse la location. A questo punto, in pieno agosto, Angelica ha tentato di trovare qualcosa da abbinare alla camicia nonostante la maggior parte dei negozi di Roma fossero chiusi. In una boutique di abbigliamento, ha raccontato la storia alla titolare pregandola di prestarle un paio di shorts e riuscendo a ottenere l’indumento. Così è nata la copertina.