Scarpe estive: le tendenze da donna da indossare

Per la stagione estiva si ha bisogno di calzature adatte, che siano traspiranti e al tempo stesso leggere da poter indossare. Tra i tanti modelli a disposizione, le migliori sono le scarpe estive disponibili per ogni occasione e look, come svelano le tendenze. Vediamo su quale puntare e come abbinarla nei vari outfit per la spiaggia o la città.

Scarpe estive

Sono un tipo di calzatura di cui è impossibile fare a meno durante la stagione estiva. Le scarpe estive sono un must have che permettono di lasciare i piedi liberi e traspiranti dopo averli tenuti per diverso tempo chiusi in modelli come sneakers, mocassini o anche stivali per tutto il periodo autunnale e primaverile.

Con il caldo, i piedi tendono a sudare e anche le necessità per quanto riguarda le calzature vanno a cambiare notevolmente adattandosi al periodo. Un modello realizzato con una buona qualità dei materiali e che sia traspirante è tra le caratteristiche a cui puntare per la stagione. Le pelli di buona qualità fanno sì che il piede rimanga all’asciutto offrendo anche la giusta temperatura

Per la stagione calda, un paio di scarpe estive che siano in grado di rispettare l’ambiente, come i modelli in pelle vegetale, sono sicuramente la giusta soluzione. Si consiglia di evitare i materiali sintetici perché creano eccessivamente caldo e non sono indicati per la stagione. Sono le assolute protagoniste del periodo da indossare con ogni look

Sono calzature che ben si adattano a varie occasioni: che sia l’ufficio, la cena elegante oppure una giornata di shopping. Si possono poi indossare con vestiti, gonne, shorts in modo da creare ogni volta un look diverso e alla moda.

Scarpe estive: tendenze

Sono eleganti, sportive, adatte per ogni look e stile, i modelli di scarpe estive sono talmente variegati che scegliere quella più adatta può essere davvero molto difficile. Basta poi osservare le ultime tendenze per innamorarsene e capire quale sia il modello maggiormente adatto. Si passa dai sandali con la zeppa sino alle ciabattine oppure le classiche slingback.

Si impreziosiscono poi di diverse decorazioni e di shimmer, di applicazioni floreali, sono realizzate poi in vari materiali: dall’ecopelle passando per tessuti organici arrivando sino ai materiali di riciclo. Si trovano poi in palette molto vivaci oppure in tonalità neutre o molto eleganti per adattarle a seconda del momento,.

I modelli di scarpe estive come le flat, con zeppa o plateau o ancora open toe, ovvero che lasciano scoperti i piedi o le classiche infradito sono tra quelli maggiormente indossati e voluti dalle consumatrici. Sono modelli versatili, minimal con zeppe che si ispirano agli anni Novanta in grado di conquistare proprio tutte.

Non mancano poi le classiche ballerine, le flip flop o le Crocs oppure le Birkenstock Arizona, che sono sempre molto gettonate. I sandali gioiello stanno molto bene con i pantaloni palazzo oppure con un pantalone in lino per un look alla moda. Le espadrillas sono le must have della stagione in modelli adatti per il mare e la città, per la mattina e la sera.

Tra le varie scarpe estive, anche le slingback indicate per la stagione che completano ogni look.