Prime Video ci regala un nuovo contenuto natalizio imperdibile: sta per arrivare "Improvvisamente Natale", la commedia natalizia imperdibile

Il mese di dicembre è alle porte ed ecco che il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce di titoli natalizi, perfetti per passare una serata in famiglia all’insegna dell’intrattenimento.

Arriva il 1 dicembre 2022 Improvvisamente Natale, la commedia natalizia che stavate aspettando: scopriamo tutti i dettagli.

Improvvisamente Natale: quando esce e dove vedere il film

Francesco Patierno ha voluto realizzare una commedia natalizia perfetta per farsi due risate e passare un momento di serenità in compagnia delle persone più care.

Improvvisamente Natale arriva su Prime Video il 1 dicembre 2022.

Viene da sé che solamente chi ha attivo un abbonamento ad Amazon Prime potrà usufruire dei contenuti che la piattaforma propone.

La trama della commedia: che cosa succede nel film?

Improvvisamente Natale è la tipica commedia natalizia all’italiana, che incastra momenti di comicità a momenti più emozionanti e sentiti. La trama del film si costruisce intorno alla figura di Chiara, una bambina di 8 anni che aspetta con tanta impazienza l’arrivo del Natale per vedere nonno Lorenzo (Diego Abatantuono). Purtroppo, però, la famiglia di Chiara decide di bypassare il Natale e di recarsi dal nonno, proprietario di un albergo in montagna, sulle Dolomiti, nel periodo di ferragosto.

Le difficoltà aumentano quando Alberta e Giacomo, i genitori della piccola, chiedono aiuto proprio a nonno Lorenzo nel comunicare alla figlia della loro prossima separazione: la situazione si complica abbastanza.

I due, però, non sanno che per nonno Lorenzo è già un periodo abbastanza complesso a causa dell’albergo, che rischia di essere svenduto. Il desiderio più grande del nonno – e della famiglia – è quello di regalare a Chiara un ultimo Natale sereno e felice insieme alle persone che ama, anche se festeggiato a ferragosto.

Come andrà a finire la storia?

Improvvisamente Natale: il cast

La commedia natalizia per eccellenza gode di un cast stellare del cinema italiano. Il protagonista è senza ombra di dubbio Diego Abatantuono, che nel film interpreta nonno Lorenzo. Accanto a lui anche Violante Placido (Alberta), Lodo Guenzi (Giacomo), Anna Galiena (Rosa), Antonio Catania (Mario), Nino Frassica (Don Michele), Michele Foresta (Otto), Gloria Guida (Claudia) e Sara Ciocca (la piccola Chiara nel film).

Improvvisamente Natale è stato scritto e diretto da Francesco Patierno, già regista di numerosi altri film e volto noto del mondo del cinema italiano. Per realizzare il nuovo progetto tutto natalizio il regista è stato affiancato anche da Federico Baccomo, Neri Parenti e Gianluca Bomprezzi.

Dov’è stato girato il film?

Improvvisamente Natale è stato girato a San Vito di Cadore, un piccolo comune immerso nelle Dolomiti situato in Veneto, in provincia di Belluno, ma a pochissimi chilometri di distanza dal confine con il Trentino Alto Adige e quello con il Friuli Venezia Giulia. Il noto resort di nonno Lorenzo, invece, è in realtà lo Chalet al Lago.

Location decisamente suggestive per la nuova commedia di Patierno, dove l’aria di Natale, seppure ambientata a Ferragosto, riesce a coinvolgere grandi e piccini.

Improvvisamente Natale è in arrivo giovedì 1 dicembre 2022 su Prime Video: siete pronti a tuffarvi nella commedia? L’attesa è quasi conclusa.