Dopo la cacciata dallo studio del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso ha rotto il silenzio. L’opinionista ha sottolineato che il reality è servito solo ad umiliarla e a farle rivivere la violenza sessuale che ha subito quando aveva 17 anni.

Tramite il suo profilo Instagram, Sara Manfuso ha rotto il silenzio su quanto successo nell’ultima puntata del GF Vip. L’opinionista ha avuto una brutta discussione con Alfonso Signorini, tanto che è stata cacciata dallo studio. Via social è tornata sull’argomento, spiegando di non aver mai accusato Giovanni Ciacci di molestie. Ha esordito:

La Manfuso ha proseguito spiegando che, quanto avvenuto al GF Vip, l’ha fatta tornare indietro nel tempo. Ha dichiarato:

“Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.