Chi è Jacopo Sol, nuovo partecipante di Sanremo giovani 2024? Se anche voi siete curiose e ne vorreste veramente sapere di più, allora questo è l’articolo perfetto per voi. Dunque, prima che Sanremo e Sanremo giovani inizino, conosciamo meglio i suoi partecipanti, cominciando da un giovane.

Chi è Jacopo Sol, il partecipante di Sanremo giovani 2024

Un giovane del Foggiano è stato scelto tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani.

La canzone “Cose Che Non Sai” di Jacopo Sol è stata scelta per rappresentare Sanremo nel 2023.

Il testo della canzone trasmette un significato profondo e il video musicale che l’accompagna fornisce un aiuto visivo alle emozioni che si celano dietro i versi.

La canzone parla del desiderio di esplorare tutte le possibilità della vita e del coraggio di rischiare per raggiungere i propri obiettivi. È una chiamata all’azione per chiunque si senta bloccato nella propria vita e voglia cambiare.

Nonostante la sua giovane età, Jacopo Sol ha gia mosso i suoi primi passi nel mondo della musica.

La sua abilità ha attirato l’attenzione e gli offre una grande opportunità: quella di partecipare alla finale di Sanremo Giovani.

Da bambino, Jacopo Porporino (noto come Jacopo Sol, nome d’arte) di San Severo – una città nella provincia di Foggia – ha incontrato il mondo della musica grazie al cantautorato italiano, che ascoltava spesso durante i viaggi in macchina con i suoi genitori.

Sua madre, in seguito, lo iscrisse a un corso di chitarra quando aveva 8 anni: il suo nome d’arte deriva proprio dal primo accordo che imparò a lezione, il Sol maggiore.

Nel 2022, il ragazzo ha deciso di trasformare la sua passione per la musica in azione, trasferendosi a Milano per inseguire il proprio sogno. Inizia a sperimentare con i sound, infondendo in produzioni le proprie creazioni che uniscono suoni elettronici e acustici.

Nel 2023, ha firmato un contratto con Universal, dando così inizio alla sua carriera nel mondo della musica. Ha realizzato molti pezzi, tra cui Dormi, + Tempo e Ancora.

Nel 2023, superò con successo le selezioni di Sanremo Giovani e si classificò tra i primi 8 finalisti grazie al brano intitolato Cose che non sai.

Cose che non sai, il singolo di Jacopo Sol e gli altri finalisti

Gli otto finalisti che parteciperanno alla Sanremo Giovani sono stati annunciati.

Jacopo è uno dei 49 artisti selezionati per la partecipazione a Sanremo Giovani, un concorso che offrirà a sei vincitori l’opportunità di accedere alla gara tra i Big della 74° edizione del Festival di Sanremo.

Sarà la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico Amadeus e composta da Federica Lentini, Vicedirettrice Intrattenimento Prime Time, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli a giudicarli.

I primi finalisti che parteciperanno alla fase conclusiva delle selezioni sono stati selezionati l’11 novembre, e la trasmissione sarà trasmessa il 19 dicembre su Rai 1.

I primi artisti che competeranno per un posto tra i grandi della musica italiana sono stati annunciati da Amadeus. Tali artisti sono:

Tancredi con “Perle”,

Clara con “Boulevard”,

i bnkr44 con “Effetti speciali”,

GrenBaud con “Mama”,

Lor3n con il suo “Fiore d’Inverno”,

i Santi Francesi che presenteranno “Occhi Tristi”,

Vale LP con “Stronza” e J

acopo Sol con “Cose che non sai”.

In totale saranno 12 gli artisti che prenderanno parte alla competizione: i partecipanti gia invitati più altri quattro vincitori del concorso Arena Sanremo. Tra loro, solo 6 avranno la possibilità di salire sul palco dell’Ariston durante la trasmissione di quella che è considerata la più importante gara musicale italiana, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024.

