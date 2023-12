Quali sono i finalisti di X Factor 2023? Se anche voi siete curiose di saperlo, allora questo è l’articolo perfetto per te. Stiamo per condividere con te un prezioso riassunto della semifinale, per comprendere anche quali saranno i finalisti che si avvicinano sempre di più al podio.

Quali sono i finalisti di X Factor 2023, e che canzoni canteranno alla finale

Quale concorrente di X Factor 2023 è stato eliminato durante la semifinale del 30 novembre?

Il 30 novembre la sesta e penultima puntata dei Live di X Factor 2023 è andata in onda, con un grande successo, portando 689mila spettatori medi e una share del 3,4 per cento con una permanenza del 56 per cento. Chi e stato eliminato in questa puntata?

Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini hanno presentato due manche con i loro artisti che hanno anche presentato gli inediti. Questo ha portato alla polemica da parte di Morgan in precedenza, a cui Fedez ha risposto durante la semifinale in diretta. Ma qual è stato il risultato? Chi è stato eliminato da X Factor 2023 il 30 novembre e quali sono i finalisti di questa edizione?

I risultati di X Factor 2023 del 30 novembre: un riepilogo

Questa settimana, i giudici hanno assegnato le prime tre posizioni ai concorrenti che avevano ricevuto le votazioni più alte. I concorrenti che hanno avuto meno voti sono stati eliminati.

Vi ricordiamo che nella scorsa puntata abbiamo avuto la presenza di Max Pezzali, mentre in questo appuntamento l’ospite speciale è stata Emma Marrone. Per quanto riguarda le performance dei ragazzi, queste sono state le assegnazioni della prima manche:

• Maria Tomba ha eseguito “Always” di Bon Jovi

• Sarafine ha eseguito “No Diggity” di Blackstreet feat. Dr. Dre

• Angelica ha eseguito “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla

• gli Astromare hanno cantato “Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers

• Il Solito Dandy si è esibito con “I giardini di marzo”

• Settembre ha cantato “Bohemian Rhapsody” dei Queen

• gli Stunt Pilots hanno eseguito “7 Years” di Lukas Graham

Durante la prima sessione, gli Astromare sono stati eliminati e nella seconda, i concorrenti rimasti hanno cantato dal vivo le loro canzoni inedite per la prima volta.

ANGELICA: “WINTER ”

STUNT PILOTS: “IMMA STUNT ”

IL SOLITO DANDY: “SOLO TU “.

SETTEMBRE: “LACRIME ”

*SARAFINA: “MALATA DI GIOIA ”

MARIA TOMBA: “COTTA ”

Angelica e Settembre sono usciti. I brani inediti sono ora reperibili sui digital store, incluso “Metaverso”, della band Astromare.

Quali sono i candidati che raggiungeranno la finale di X Factor 2023?

In finale per X Factor 2023 sono arrivati Stunt Pilots e Il Solito Dandy, entrambi facenti parte della squadra di Dargen D’Amico, e Sarafine e Maria Tomba, entrambe appartenenti al gruppo di Fedez. Purtroppo Ambra Angiolini non ha portato alcun membro della sua squadra in finale.

Per quanto riguarda le novità, ricordiamo che Sarafine ha portato avanti “Malati di Gioia”, di cui ha anche curato la produzione.

Maria Tomba, invece, ha scritto da sola “Crush”. Gli Stunt Pilots, poi, hanno proposto una loro canzone dal titolo “Imma Stunt”, e Il Solito Dandy ha cantato “Solo tu” – brano scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino.

Nella classifica troviamo anche Angelica con “L’inverno”, una canzone scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai, che ha curato anche la produzione.

Morgan ha scritto qualche ora fa nella chat con i giornalisti su Whatsapp:

“Guardando cosa è successo in questa edizione, tra le firme riconosciamo proprio quegli autori o pseudo tali di cui si è denunciata la banalità nella prima puntata in cui uno dei ragazzi ha cantato stranamente una canzone di Annalisa che Morgan giudicò banale. Successivamente Annalisa è stata ospite e abbiamo visto che Angelica, una delle potenziali vincitrici, avrebbe cantato un inedito scritto proprio dagli stessi autori che, a quanto pare, compaiono anche nei dischi di Fedez, Michielin e Dargen”.

Alla fine, Angelica è stata eliminata.

