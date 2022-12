Sono giorni di grande fermento per i fan del Festival di Sanremo: stanno infatti piovendo informazioni e conferme per l’edizione 2023. Tra lo svelamento dei nomi dei cantanti in gara e la conferma delle date dell’evento, che si terrà al teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023, i social stanno letteralmente impazzendo.

Sanremo 2023: ecco chi condurrà accanto ad Amadeus

Il programma, specie nelle sue ultime edizioni, ha riscosso un enorme riscontro su Twitter, Instagram e compagnia, diventando senza dubbio virale tra meme e commenti sempre in trend topic.

Parte di questo successo si può forse imputare allo svecchiamento del format tramite i partecipanti più giovani, ma probabilmente anche alla conduzione di Amadeus che, difatti, è stato confermato nel suo ruolo di guida del programma.

Non c’erano molti dubbi in merito e dunque quella di Amadeus era una delle poche figure già certe per l’edizione 2023.

Una grande sorpresa arriva, invece, in merito alla conferma del nome della sua spalla. Ad affiancare Amadeus nella conduzione sarà Gianni Morandi. Una mossa che stupisce, certo, ma che ha una sua logica coerentemente al discorso social. Anche il cantante, difatti, è molto apprezzato e seguito sui social network e, dopo il successo del suo pezzo nell’edizione dello scorso anno, la scelta di annoverarlo tra i conduttori compiace senza dubbio il pubblico del Festival.

Per le serate del programma, dunque, saranno Amadeus e Gianni Morandi a trainare la competizione tra i 22 cantanti e i 6 concorrenti di Sanremo Giovani con le rispettive 28 canzoni inedite che tenteranno di scalare la vetta della classifica finale. Il tutto è stato confermato da Amadeus in persona durante il Tg1 della fascia delle 13.30 di domenica 4 dicembre 2022. Ma le notizie su Sanremo 2023 non finiscono qui…

Sanremo 2023: Chiara Ferragni e Francesca Fagnani tra le co conduttrici

Altre due figure sono state infatti confermate sul palco del Festival di Sanremo 2023: parliamo delle due co conduttrici Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. Per quanto riguarda Chiara Ferragni, che decisamente non necessita di presentazioni e che senza dubbio sarà in grado di traghettare i suoi followers anche tra il pubblico del programma Rai, sappiamo che co condurrà la serata di apertura e quella finale, dunque due momenti molto importanti dello show. Grande curiosità e aspettativa c’è, tra i suoi fan ma anche tra i suoi detrattori in agguato, circa gli outfit che l’imprenditrice e influencer sfoggerà durante il Festival.

Francesca Fagnani è invece una giornalista, conduttrice di Belve, la cui presenza è certa ma non si sa ancora in quale delle serate del programma. “”Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Con Amadeus parleremo a breve, ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo”, ha infatti detto lei stessa. I dettagli, dunque, sono ancora da definire.

Per quanto concerne il “PrimaFestival” ne è stata confermata la conduzione di Andrea Delogu. Al suo fianco, nel ruolo di inviati, ci saranno Gli Autogol e Jody Cecchetto. Si attendono ora specifiche ulteriori sugli ospiti previsti.