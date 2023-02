Elena Sofia Ricci è stata una degli ospiti della prima puntata del settantatreesimo Festival di Sanremo. Ha colpito molto il look dell’attrice, raffinato, sobrio ed elegante allo stesso tempo. In questo articolo parleremo proprio dell’outfit della famosa attrice fiorentina sul palco dell’Ariston.

Elena Sofia Ricci al 73esimo Festival di Sanremo

Elena Sofia Ricci è una nota attrice fiorentina, classe 1962. Durante la sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui tre David di Donatello, due per la migliore attrice protagonista, nei film “Ne parliamo lunedì” e “Loro“, uno per la migliore attrice non protagonista, nel film “Io e mia sorella“, tre nastri d’argento, quattro Ciak d’oro, un premio Rodolfo Valentino e un premio Alberto Sordi, oltre a due Telegatti.

Ha recitato in tantissimi film come “Mine vaganti“, “Allacciate le cinture“, “Tutta colpa della musica” e numerose serie televisive. Indimenticabili per il pubblico i ruoli di Lucia Liguori, la moglie di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola), nei “Cesaroni“, serie Tv ambientata nel quartiere romano della Garbatella che ha avuto un enorme successo, Elisa Terenzi, la fidanzata dell’insegnante Stefano Giusti (Marco Columbro) nella serie televisiva della meta degli anni ’90 “Caro Maestro” e quello di Suor Angela nella fiction più seguita dal pubblico Rai, “Che Dio ci aiuti“, ruolo che l’attrice ha recentemente lasciato dopo ben dieci anni.

Elena Sofia Ricci è salita sul palco dell’Ariston al fine di presentare agli spettatori la nuova serie televisiva che a breve la vedrà come protagonista, “Fiori sopra l’inferno“, serie tratta dall’omonio romanzo thriller scritto da Ilaria Tuti che andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire dal 13 febbraio. In questa serie Tv Elena Sofia Ricci vestirà i panni di una profiler, Teresa Battaglia, una sessantenne che lavora per la polizia di Udine. La Ricci, oltre a indagare su un serial killer molto pericoloso, dovrà anche fare i conti con i primi sintomi del morbo di Alzheimer.

“Quando mi sveglio la mattina devo ricordarmi che personaggio interpretare“, ha scherzato l’attrice sul palco dell’Ariston, dando via poi a diverse gag con Amadeus e Gianni Morandi.

Elena Sofia Ricci: il vestito lungo di paillettes color blu notte indossato al Festival di Sanremo

L’abito con cui Elena Sofia Ricci è salita sul palco della 73esima edizione del Festival di Sanremo è firmato da Giorgio Armani. Un long dress sobrio, elegante e raffinato. Si tratta di un modello girocollo contraddistinto da maniche lunghe e da una gonna fluida lunga fino ai piedi. Inoltre, questo bellissimo vestito è arricchito dalla presenza di numerose paillettes ton sur ton che, oltre a brillare come stelle nel cielo, sembrano danzare a ogni movimento dell’amatissima attrice italiana. Il colore dell’abito è il blu notte, colore perfetto da indossare per una serata così speciale come la prima puntata del Festival della canzone italiana e anche colore che più rappresenta lo stilista Giorgio Armani. Il beauty look scelto da Elena Sofia Ricci è altrettanto raffinato: uno chignon basso e morbido sulla nuca e un paio di splendidi orecchini luccicanti che hanno reso il viso dell’attrice ancora più luminoso.