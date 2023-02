Sanremo 2023: i migliori beauty look della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 è andata: i primi 14 artisti hanno calcato il palco dell'Ariston e i beauty look hanno conquistato tutti

La prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo è andata: martedì 7 febbraio 2023 il palco dell’Ariston si è riacceso ufficialmente. Sul palco si sono esibiti i primi 14 artisti e tra esibizioni, abiti politici e qualche momento di difficoltà, sono diversi i beauty look che hanno conquistato il pubblico.

I migliori beauty look della prima serata di Sanremo 2023

L’emozione è stata altissima, ma la prima serata del Festival di Sanremo è andata. Ormai da qualche anno il palco dell’Ariston non solo accoglie nuove voci e nuovi brani pronti a farci innamorare, ma non vede l’ora di abbracciare la novità in ogni sua speciale sfumatura, makeup compreso.

Che cosa dire, dunque, dei beauty look esibiti durante la prima serata? Sicuramente a fare colpo sui riflettori e sul pubblico ci ha pensato Elodie, sempre impeccabile.

La cantante si è mostrata audace nel suo abito Versace, ma soprattutto nel suo hairstyle extra corto con gel e un makeup grafico nero intensissimo. Elodie stupisce tutti con un eyeliner in gel molto spesso e allungato: charm, mistero e sensualità a 360°.

Agli antipodi con Elodie c’è l’apripista della prima serata di Sanremo 2023: Anna Oxa. La cantante, alla sua quindicesima partecipazione al Festival, ha sceso le scale del teatro con la sua iconica chioma biondo platino lasciata liscia e sciolta (un po’ elettrizzata) e un makeup tutto naturale.

Tutto un contrasto, considerando l’abito total black.

Chiara Ferragni scende le scale dell’Ariston provocando uno stupore dopo l’altro. L’imprenditrice milanese ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli a sorpresa, un caschetto lungo e mosso elegante e raffinato. Sugli occhi un intenso smokey eyes nero che ha messo in risalto l’azzurro delle sue iridi. Regina della serata, Ferragni ha stupito il pubblico tra cambi di outfit e raffinata eleganza.

Ariete stupisce tutti e si presenta alla prima serata di Sanremo 2023 con un look nuovo e spiazzante: niente cappello in testa ma un riccio effetto bagnato e uno smokey eyes nero bello intenso.

Riccio tenuto anche da Marco Mengoni, arrivato sul palco con un look di pelle nera e un capello ribelle ma affascinante.

I Coma Cose proseguono sulla scia dell’originalità e di una personal branding molto forte: California sfoggia un mullet biondo tenuto liscio e un makeup non particolarmente spinto. Per Edipo (alla voce) un taglio simil mullet ma rasato ai lati.

Biondo platino anche per Mr.Rain, arrivato per la prima volta sul palco di Sanremo: per il cantante un taglio bowl leggermente schiacciato.

Mara Sattei chiude la prima serata del Festival di Sanremo 2023: scende le scale e sfoggia una chioma bionda, liscia in parte tenuta dietro le orecchie. Sugli occhi una sfumatura celeste molto leggera, che le conferisce raffinatezza e grandissima eleganza.

Il Festival è appena iniziato, ma i look hanno già fatto discutere e hanno incantato il grande pubblico. Che cosa accadrà nel corso della seconda serata? Lo scopriremo mercoledì 8 febbraio 2023 in prima serata sempre su Rai Uno.

La seconda metà degli artisti è pronta a esibirsi e le emozioni sono tantissime: in bocca al lupo.