Gianni Morandi è una colonna portante della musica leggera italiana, che ha dimostrato di essere anche un ottimo attore e uno dei conduttori italiani più gentili e solari del piccolo schermo.

Gianni Morandi: chi è

Pseudonimo di Gian Luigi Morandi, nasce l’11 dicembre 1944 a Monghidoro.

Fin da piccolo partecipa a sagre e diversi concorsi per voci nuove. Durante il 1961 partecipa al concorso di Voci Nuove Disco d’Oro, posizionandosi nono. Esordisce nel mondo discografico, l’anno successivo, con il brano “Andavo a cento all’ora”, e lo stesso anno il cantante incide il primo singolo di successo “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”.

Durante gli anni ’60 Morandi ottiene sempre più successo, e i suoi brani ispirano anche diversi film, detti musicarelli, a cui lo stesso cantante prende parte.

Contemporaneamente alla carriera di cantante, infatti, esordisce anche come attore, accanto a Laura Efrikian, nel film del 1964 “In ginocchio da te”. A soli sei anni dal suo esordio come cantante, Gianni Morandi ha già collezionato sette dischi d’oro, e tre vittorie a “Canzonissima”.

Nel 1981 fonda la Nazionale italiana cantanti, di cui è presidente dal 1987 al 1992, e dal 2004 al 2006. A meta del 1984 è impegnato sul set della fiction “Voglia di volare”, di cui è protagonista, a cui seguiranno le due miniserie “Voglia di cantare” e “La voglia di vincere”.

Nel 1992 pubblica il brano di successo “Banane e lampone”, e l’anno seguente è impegnato con diversi concerti in Europa, Negli Stati Uniti e in Canada, ottenendo un grande successo di pubblico.





Accanto alla carriera di cantante e attore, Morandi è anche conduttore di diversi programmi: apprezzata dal pubblico e dalla critica la sua conduzione del Festival di Sanremo del 2011, confermata anche l’anno successivo. Dal 2017 è uno dei protagonisti della fiction “L’isola di Pietro”, trasmessa su canale 5.

Vita privata

Gianni Morandi incontra, sul set di “In ginocchio da te”, Laura Efrikian, con cui si sposa, in gran segreto, nel 1966 restando insieme fino al 1979. Durante il 1967 la coppia viene colpita dalla perdita della prima figlia, morta poche ore dopo la nascita. In seguito hanno altri due figli: Marianna e Marco. All’inizio degli anni ’90 incontra Anna Dan, da cui ha un figlio nel 1997: Pietro. Il 10 novembre 2004 Gianni Morandi e Anna Dan si sposano. La coppia è felicemente sposata e vive a San Lazzaro di Savena.

Curiosità

Durante l’adolescenza, il cantante ha lavorato come venditore di bibite nel cinema di Monghidoro e aiutato il padre in negozio. Gianni Morandi ha tentato di farsi un nome nel pugilato, per poi decidere di dedicarsi esclusivamente alla carriera di cantante. Durante il primo anno di matrimonio con Laura Efrikian ha prestato servizio militare a Pavia. Oltre ad essere una stella della musica italiana, con l’avvento dei social, Morandi è diventato una star del web, è infatti molto seguito sulle piattaforme in particolare su Instagram dove condivide foto della sua vita privata.