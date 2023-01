Elena Sofia Ricci mentre sta dando definitivamente addio a Che Dio ci Aiuti, diventa la protagonista di una nuova fiction Rai intitolata Fiori sopra l’inferno. Diretta da Carlo Carlei, la nuova serie-tv è tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

Che cosa sappiamo della serie? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fiori sopra l’inferno: uscita, canale e numero di episodi

La nuova serie-tv di Carlo Carlei andrà in onda dal 13 febbraio 2023 su Rai 1 in prima serata. Fiori sopra l’inferno si compone in tutto di tre puntate, ognuna delle quali della durata di circa 100 minuti. Una mini-serie intensa e coinvolgente.

La trama di Fiori sopra l’inferno: di che cosa parla la serie?

Fiori sopra l’inferno si ispira all’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. Ambientata in un piccolo paese di nome Travenì, in Friuli Venezia Giulia, la serie-tv racconta le vicende del piccolo centro storico, dove da tempo si stanno registrando una serie di crimini improvvisi e inspiegabili. A indagare su questi è chiamata la protagonista Teresa Battaglia, commissario di Udine e grande esperta di profiling. Il compito della donna è quello di indagare su un terribile assassino che sta cominciando a spargere sangue in tutto il paese.

Con l’obiettivo di catturarlo, Battaglia vuole studiare alla perfezione il profilo psicologico e comportamentale del killer, prima che questo possa compiere altri omicidi. Quasi sessantenne, Teresa Battaglia è però affetta dai primi sintomi di Alzheimer, elemento fondamentale ai fini della trama. A causa di esso, infatti, l’intuito della donna dovrà fare i conti con i vuoti di memoria.

Donna forte e determinata, Teresa Battaglia è in realtà anche molto sensibile, ma il suo temperamento le consente di gestire abbastanza bene i suoi sentimenti. Con lei ci saranno anche l’assistente Parisi e il giovane ispettore Massimo Marini, al quale Battaglia si affeziona sin da subito.

Il cast di Fiori sopra l’inferno

Alla regia della nuova fiction di Rai 1 è affidata a Carlo Carlei. Nel cast, invece, ci saranno:

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia;

è Teresa Battaglia; Urs Remond è Dr. Carlo Ian;

Eva Cela è Ginevra;

Lorenzo Acquaviva è Ambrosini;

Lorenzo McGovern Zaini è Mathias;

Gianluca Gobbi è Parisi;

Giuseppe Spata è Massimo Marini

Insieme a Carlo Carlei, alla regia e alla sceneggiatura, ci sono i nomi di Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Valerio D’Annunzio. Fiori sopra l’inferno è una co-produzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio.

Dove vedere Fiori sopra l’inferno: canale, streaming

La nuova serie con Elena Sofia Ricci andrà in onda a partire dal 13 febbraio 2023 in prima serata su Rai 1. Gli episodi della serie, però, saranno successivamente disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale ufficiale di RaiPlay.

Fiori sopra l’inferno non vede l’ora di arrivare sul piccolo schermo: mistero, indagini, suspense e tanto, tantissimo coinvolgimento saranno i protagonisti della trama. Riuscirà Teresa Battaglia a risolvere i casi di omicidio e a riportare la tranquillità nella bella Travenì?

Non ci resta che attendere l’arrivo della serie, al resto ci penseranno le indagini e l’incredibile professionalità dei protagonisti.