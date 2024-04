Chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo dopo Amadeus? Le voci parlano di Gerry Scotti, Paolo Bonolis o Alessandro Cattelan. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sanremo 2025, chi sarà il conduttore dopo Amadeus? Da Gerry Scotti a Bonolis

E’ già da diverse settimane che è partito il toto nomi per chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus in queste ultime cinque edizioni ha ottenuto ascolti record, perciò non è semplice trovare qualcuno che possa almeno eguagliare lo share del conduttore di Ravenna. Per diverso tempo si è fatto il nome Carlo Conti che, tra l’altro ha già condotto in passato la kermesse musicale, ma nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti tre nomi, ovvero Alessandro Cattelan, Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Il nome di Cattelan lo si fa già da qualche anno, uno dei suoi fan è proprio Fiorello, che ha accompagnato Amadeus negli ultimi Festival. Alessandro Cattelan, che il prossimo anno avrà 44 anni, potrebbe quindi portare freschezza a Sanremo, senza dimenticare che è uno che di musica ne sa. Molto amato anche dai giovanissimi, potrebbe essere la scelta vincente per Sanremo 2025. Oltre a lui si fanno, come detto, i nomi Mediaset di Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Bonolis, come ricorderete, ha già condotto il Festival ed è uno dei volti più popolari della televisione italiana. Se così fosse con molta probabilità accanto a lui ci sarà l’immancabile Luca Laurenti, pronto a dare il via a momenti di divertimento tra una esibizione e l’altra. Infine, nonostante lui stesso abbia più volte smentito, non si fermano le voci che vorrebbero alla conduzione di Sanremo 2025 Gerry Scotti. Gran conoscitore di musica, ha lavorato infatti in radio per diversi anni, Scotti è uno dei conduttori più amati in assoluto, i suoi programmi sono sempre seguitissimi e senza dubbio saprebbe condurre Sanremo nel migliore dei modi.

Sanremo 2025, gli altri nomi in lizza

Come abbiamo appena visto, continuano a circolare ogni giorno i nomi di chi potrebbe condurre Sanremo 2025, dopo Amadeus. Nelle ultime ore molto insistenti le voci su Alessandro Cattelan, Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Ma, oltre a loro, in lizza anche Carlo Conti e Antonella Clerici. La Clerici ha condotto anche lei in passato una edizione del Festival e in Rai è un volto molto amato. Tra i volti nuovi ci sono Alessia Marcuzzi, tornata in Rai lo scorso anno con “Boomerissima” e, nell’ultimo festival, è stata inviata di “Viva Rai 2! Viva Sanremo“. Si era parlato anche della coppia Laura Pausini e Paola Cortellesi, ma pare che sia solo Fanta Sanremo. Insomma, nei prossimi mesi certamente ci sarà l’ufficialità del nuovo conduttore del Festival, scelta sicuramente non facile, visti gli ottimi risultati portati a casa da Amadeus negli ultimi anni.

E secondo voi, chi condurrà Sanremo 2025?

