“Del verde” è una canzone del cantautore Calcutta, che si sta affermando come uno dei migliori sulla scena indie, proposta e coverizzata da tanti suoi colleghi tra i quali Fedez e Francesca Michielin sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021: il testo e il significato del brano.

“Del verde” di Calcutta: il testo

Preferirei, che non esistesse il mondo

Nemmeno la città più bella che io abbia visto

Preferirei perderti nel bosco, che per un posto fisso

Preferirei, una spiaggia di Sardegna

Preferirei, scaldarmi con la legna

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte

Soltanto per viaggiare

Una notte, una notte, una notte

Per ricominciare

Preferirei, del verde tutto intorno

Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte

Soltanto per viaggiare

Una notte, una notte, una notte

Per ricominciare

Significato del brano

Il brano “Del verde” di Calcutta, alias Giulio Mozzi, è in linea con tutta la poetica del non detto seguita per molti altri suoi brani famosi. Omettere alcuni significati, parlare per metafore e mantenere una certa vaghezza è la caratteristica delle sue canzoni e forse è proprio questo che piace a tutti i suoi fans. “Del verde” inneggia ad un amore che si estranei da tutto, che faccia scomparire il mondo e le città e contrappone la natura alla società del “posto fisso”.

È un eterno protendere verso l’amata, immaginando di vestire i panni della coppia perfetta dell’immaginario italiano: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.