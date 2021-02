La canzone “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo è uno dei brani più iconici e amati della musica leggera italiana, reinterpretata nel tempo da numerosi artisti tra cui Orietta Berti, che ne ha portato una cover al Festival di Sanremo 2021: il testo e significato nascosto dietro le parole.

“Io che amo solo te” di Endrigo: testo

C’è gente che ha avuto mille cose,

tutto il bene, tutto il male del mondo.

Io ho avuto solo te

e non ti perderò,

non ti lascerò

per cercare nuove avventure.

C’è gente che ama mille cose

e si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,

io mi fermerò

e ti regalerò

quel che resta

della mia gioventù.

Io ho avuto solo te

e non ti perderò,

non ti lascerò

per cercare nuove illusioni.

C’è gente che ama mille cose

e si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,

io mi fermerò

e ti regalerò

quel che resta

della mia gioventù.

Significato del brano

“Io che amo solo te” di Sergio Endrigo è stata pubblicata nel 1975 e sin da subito ha conosciuto un enorme successo.

Amata da generazioni e generazioni di italiani, è una delle canzoni d’amore più belle del repertorio di Endrigo. Dietro le parole del testo si cela un amore immenso e infinito, un sentimento intimo cantato su una melodia dolce e struggente. L’amore espresso in questa canzone si oppone alla “gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo”: il cantautore esprime il desiderio invece di fermarsi e dedicare a questo amore e a questa donna tutti gli anni della sua giovinezza. Un brano semplice ma intelligente ed efficace, che evoca un sentimento purissimo e profondo.

