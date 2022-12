Biglietti Sanremo 2023: costo e dove acquistarli

Ecco come e dove acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2023 e a che prezzo.

Come ogni anno il consueto appuntamento con il Festival di Sanremo fa subito scaldare gli animi e la corsa alle informazioni è già avviata dai tempi. Si può dire che il tam tam sui social circa questo argomento non si sia quasi mai fermato e ha subito un’impennata quando sono state confermate le date e i partecipanti all’edizione di quest’anno.

Festival di Sanremo 2023: quando e dove acquistare i biglietti

Come sempre il Festival sarà condotto da Amadeus, che guiderà i 22 Big tra cui svettano anche i nomi di Paola e Chiara, dei Modà e di Anna Oxa. Le aspettative sono altissime per le esibizioni che si terranno al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Ma come partecipare al tanto atteso evento?

Come ogni anno i posti stanziati per il pubblico in quel di Sanremo saranno limitati: un po’ per via della scenografia imponente che riduce la capienza del teatro, un po’ per via delle tante personalità istituzionali che saranno presenti.

Basti considerare che il primo settore della platea è tutto destinato ai Vip e che dunque sarà disponibile solo parzialmente il settore unico per il pubblico.

Anche per quanto riguarda la prevendita le cose sono un po’ complicate: difatti questa è legata agli abbonamenti, dunque a quei clienti che non solo parteciperanno alla manifestazione ma soggiorneranno anche in quel di Sanremo, acquistando quindi un pacchetto che comprende sia l’ingresso alle cinque serate sia l’alloggio presso gli hotel del posto.

Per ciò che riguarda la biglietteria Rai questa aprirà i primi di gennaio e non c’è dubbio che sarà presa d’assalto sul sito ufficiale del Festival di Sanremo. Gli abbonamenti disponibili a quel punto saranno già ridotti e la guerra per accaparrarseli sarà serrata. Solo a gennaio sarà possibile acquistare biglietti per la singola serata e non pacchetti: si tratta dei titoli non ritirati in tempo e rimasti, per così dire, in “giacenza”.

Ma tutto questo a che prezzo? Non parliamo certo di cifre modiche…

Festival di Sanremo 2023: pacchetti disponibili e costi

Sul sito ufficiale del Festival di Sanremo sarà possibile acquistare il biglietto, con documento d’identità, per un massimo di due abbonamenti per utente.

I pacchetti disponibili variano e hanno condizioni e prezzi chiaramente differenti. Ovvero:

Pacchetto Luxury: prevede cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti nel 2° settore di platea.

prevede cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti nel 2° settore di platea. Pacchetto Premium: include cinque pernottamenti in camera doppia con mezza pensione e due abbonamenti nel 2° settore di platea

include cinque pernottamenti in camera doppia con mezza pensione e due abbonamenti nel 2° settore di platea Pacchetto Gold: consta in cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti in galleria.

Come detto tutti i pacchetti garantiscono l’ingresso a tutte e cinque le serate del Festival. Per quanto riguarda i prezzi questi vanno dai 672 euro per l’accesso alla galleria ai 1.290 euro per i posti in platea (posti che possono essere assegnati in base all’ordine di arrivo all’acquisto).

Si tratta quindi di una spesa non da poco, senza considerare che gli abbonamenti previsti sono comunque una quantità limitata. C’è chi spera, ovviamente, nella finestra temporale di gennaio per accedere alle rimanenze più abbordabili per le singole serate.