Amadeus è stato sentito dalla Digos in merito ad una vicenda avvenuta a Sanremo 2023, di cui si è parlato per molto tempo, e che vede come protagonista il cantante Blanco, che ha partecipato alla kermesse in qualità di ospite.

Sanremo 2023: perché Amadeus è stato sentito dalla Digos



Il conduttore televisivo Amadeus è stato sentito dalla Digos, lo scorso lunedì a Milano, per quanto riguarda il caso del danneggiamento degli arredi floreali da parte dell’artista Blanco, il cui nome vero è Riccardo Fabbriconi, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Al termine di un’esibizione, durante il quale ha perso la pazienza a causa di un problema tecnico, il cantante ha preso a calci le decorazioni di rose che ornavano il palco. Il motivo per cui ora risulta indagato dalla Procura di Imperia, con l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Amadeus, che è stato il conduttore dell’edizione 2023 della kermesse canora, e che lo ha voluto come ospite sul palco dell’Ariston, è stato sentito come persona informata sui fatti. La Digos di Milano lo ha convocato su delega della Procura della Repubblica di Imperia. Il conduttore si è limitato a raccontare la scena che ha visto durante quella serata, la stessa che è stata ripresa dalle telecamere della Rai. L’ipotesi di reato per Blanco, artista nato a Brescia, è di danneggiamento aggravato. Secondo l’ex art. 635 del codice penale, la pena va dai sei mesi ai tre anni di reclusione. La perdita di pazienza improvvisa avuta sul palco potrebbe costargli davvero cara.

Amadeus sentito dalla Digos: cosa è successo



Blanco, la sera del 7 febbraio, è salito sul palco dell’Ariston in qualità di ospite del Festival di Sanremo, ma è stato travolto dai fischi del pubblico a causa del suo atteggiamento. Il cantante si stava esibendo con il singolo “L’isola delle rose” quando un problema tecnico alle cuffie gli ha fatto completamente perdere la pazienza, e la testa. L’incidente ha fatto accorrere subito Amadeus sul palco per cercare di calmare la situazione, che era decisamente degenerata. Tutti conoscono il polverone che ne è seguito, nonostante l’artista abbia subito chiesto scusa. “Chiedo scusa alla città dei fiori” ha scritto in un post che ha condiviso su Instagram la mattina seguente, per scusarsi del suo comportamento. “Rido. Non sono come volete, ma finalmente sono me stesso” si leggeva, in una poesia che aveva dedicato all’Ariston. In occasione dell’uscita del suo ultimo disco, Innamorato, il cantante si è confidato con Vanity Fair, parlando di quanto accaduto. “Appena è partita L’isola delle rose ho sentito un rumore, così ho tolto la cuffia. Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce. Ovviamente mi sono incazzato, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi la situazione è scivolata di mano” ha dichiarato Blanco, spiegando che nella sua esibizione era già previsto che venisse rotto qualcosa, ma che lui perdendo la pazienza ha perso il controllo della situazione.