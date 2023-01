Amadeus si è collegato con l’edizione delle 13.30 del Tg1 dove ha preannunciato che nell’edizione delle 20 dello stesso telegiornale darà un importante annuncio, e non sarà da solo.

Amadeus: l’annuncio in tv

Manca ormai pochissimo tempo all’inizio del Festival di Stampa e Amadeus sta centellinando indiscrezioni e dettagli riguardanti la nuova edizione della kermesse, in partenza dal 7 febbraio 2023.

Intanto, all’edizione giornaliera del Tg1, il direttore artistico del Festival ha fatto sapere che nell’edizione delle 20 del telegiornale darà un importante annuncio e ha anche preannunciato che, durante il collegamento, non sarà da solo. In tanti tra i fan dello show non vedono l’ora di saperne di più, ma per il momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari.

Chiara Ferragni a Sanremo

Nei giorni scorsi ha sollevato non poche polemiche la notizia della partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

In particolare ha fatto discutere la notizia dei presunti “capricci da diva” che l’influencer avrebbe fatto al suo arrivo a Sanremo, dove avrebbe preteso di avere una stanza privata nei pressi della sala stampa e dove avrebbe rifiutato di farsi scattare foto in compagnia degli altri co-conduttori. La notizia è stata presto smentita dalla stessa influencer che, con una serie di scatti via social, si è mostrata sorridente e proprio in compagnia degli altri co-conduttori.