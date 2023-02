Sanremo 2023: Madame morsa ad una gamba

Dopo che si è ripresa dalle emozioni del Festival di Sanremo 2023, Madame è tornata sui social per raccontare ai fan uno strano aneddoto. Dietro le quinte della kermesse musicale è stata morsa ad una gamba.

Madame, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato un livido nero sulla gamba. La cantante ha raccontato ai fan di essere stata morsa dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023. I seguaci si sono subito allarmati, ma la faccenda non è preoccupante. L’artista, infatti, è stata morsa dal suo cane e non da un collega infuriato.

La cantante ha raccontato:

“Un dietro alle quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti spaventata da esultanze e applausi. Still 4 in in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male”.