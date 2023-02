Anna Oxa intervistata a Belve: cosa ha detto

Anna Oxa è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve e ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo.

Anna Oxa: l’intervista a Belve

Tra gossip veri o presunti tali, Anna Oxa è stata una delle protagoniste indiscusse di Sanremo 2023, dove non ha mancato di attirare critiche e commenti.

La celebre cantante nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a Belve e in merito alla sua partecipazione al Festival di Amadeus ha detto: “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa a Sanremo. Ma quanto sia riuscita io a portare alla nuova generazione. Un qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. Quando Francesca Fagnani le ha fatto notare che è arrivata al 25esimo posto la cantante non si è scomposta e anzi ha ribadito enigmatica:

“Il messaggio non è stato capito? La gente è fuori da quella sala.

Non esiste un voto, il vero voto è quello che tu hai trasferito agli altri. Se lei sente la parola ‘voto’, che non è un numero, potrebbe essere qualcosa di diverso”.+

La Oxa ha anche risposto in merito alle sue mancate interviste sia durante che dopo la kermesse. “Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbero essere delle risposte che io, in questo momento, non posso dare. Che potrebbero essere legate al periodo di Sanremo.

Quando un’artista e il suo management affermano che non saranno rilasciate interviste, cosa si fa? Si dice ‘va bene’. Non si può condannare perché uno vuole soddisfare il desiderio di non so cosa”, ha affermato in merito al fatto di non aver rilasciato alcuna intervista.

Francesca Fagnani ha commentato la partecipazione della cantante al suo salotto tv affermando: “È un’artista mai banale e sono contenta che mi abbia detto di sì. Non ho ricevuto paletti”.