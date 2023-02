Sanremo 2023: i look del red carpet

L’attesa è finita: il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e martedì 7 febbraio 2023 si accenderanno le luci di uno dei palchi più desiderati d’Italia, quello dell’Ariston.

I vari artisti e le varie artiste della 73esima edizione hanno già sfilato sul red carpet inaugurale e hanno già sfoggiato alcuni fashion look originali: scopriamoli insieme.

I look del red carpet inaugurale di Sanremo 2023

La sfilata sul red carpet inaugurale (ora green, essendo letteralmente d’erba) del Festival di Sanremo 2023 ha avuto luogo lunedì 6 febbraio, la sera prima del grande inizio. Come ogni anno, gli artisti e le artiste in gara hanno sfilato sul tappeto in mezzo a due grandi file di folla pronte ad acclamarli. I look della “sfilata” possono essere considerati un primo assaggio di quello che sarà l’esperienza fashion di ogni singolo artista, pronto a scendere le scale dell’Ariston.

Tra i vari look del red carpet inaugurale, sicuramente Elodie ha già dato modo di parlare di sé: la cantante, infatti, è arrivata a Sanremo indossando una tuta in vernice nera con dettagli cut out abbinata a un cappotto coordinato, tutto firmato Courreges. A completare il look gioielli e accessori Tiffany&Co.

Di nero vestite anche Paola & Chiara arrivate sul tappeto rosso con due look uguali: top bustier e cappotti cosparsi da cristalli entrambi firmati Dolce&Gabbana.

Anche per loro accessori super luminosi e capelli raccolti indietro.

Mara Sattei è arrivata al red carpet inaugurale vestendo un completo nero con cappotto sartoriale firmato Giorgio Armani Privé. Spiccano i guanti di strass che lasciano scoperte le dita e le scarpe con il tacco firmate Roger Vivier.

E se da una parte il nero è sempre il protagonista, c’è chi come Madame ha scelto di presentarsi in un outfit total white angelico e candido. La cantante, infatti, ha scelto di indossare un abito dolcevita bianco ricamato e aderente nei punti giusti, abbinato a un cappotto oversize lasciato aperto e scarpe mules con tacco a forma di molla. Il brand dell’outfit è Off White, quindi si presume che Madame possa continuare a sfoggiare il brand anche in diretta.

Levante ha scelto invece un tailleur a doppiopetto con trama a quadri firmato Etro. A completare il look una sciarpa maxi lasciata cadere all’indietro e tenuta in parte nascosta dalla giacca. Capelli raccolti in due chignon e un makeup nero intenso: una nuova Levante sta per arrivare.

Sulla scia dei quadri e delle trame anche Rosa Chemical, arrivato sul red (green) carpet sanremese indossando un completo giacca-gonna-pantalone effetto patchwork sulle tonalità del marrone. Il brand è Moschino e il risultato è decisamente originale: l’artista farà sicuramente parlare di sé.

Tananai arriva in total black con un completo doppiopetto in pelle nera firmato Gucci. Sotto la giacca spunta una camicia colore rosa pesca.

Marco Mengoni sceglie il nero ma lascia spazio anche alle righe. Il cantante ha sfilato sorridente sul red carpet inaugurale sfoggiando un paio di pantaloni gessati a righe grigie, cravatta e camicia nera sotto al soprabito elegante. L’intero look è firmato Versace e come sempre l’effetto è elegantemente originale.

Il duo Colapesce e Dimartino sceglie un look bicolor per il red carpet. Uno è in viola, l’altro è in bianco: eleganti e sempre impeccabili a livello di stile, i due artisti hanno sfoggiato anche un paio di occhiali da sole, immancabili.

Tutto è pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo: via alla voce e via allo stile, altro grande protagonista della kermesse.