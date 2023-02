Non solo musica: il Festival di Sanremo è da sempre un importante palcoscenico anche per quanto riguarda la moda e la comunicazione. Arrivato alla sua settantatreesima edizione, Sanremo 2023 si sta interrogando anche su che cosa, effettivamente, andranno a indossare i vari artisti e ospiti della kermesse.

L’attesa è già altissima e tra uno spoiler e l’altro, il pubblico non vede l’ora di vedere tutti gli outfit.

Sanremo 2023: il palco dell’Ariston diventa una passerella

Fantasanremo a parte, il Festival del 2023 apre le porte a curiosità in fatto di stile e di fashion look. Con la speranza che molti degli artisti possano sfoggiare elementi utili all’acquisizione di punti per la competizione social, sono diverse le indiscrezioni legate agli outfit che saliranno sul palco dell’Ariston.

Tra gli artisti in gara Elodie è una delle personalità sulle quali c’è sicuramente più attesa. Seguita dallo stylist Lorenzo Posocco (segue anche Dua Lipa, per intenderci), Elodie potrebbe stupire il pubblico con qualche look audace. Considerando che a Sanremo Giovani ha sfoggiato un look Versace total black decorato da frange, c’è caso che la cantante possa optare per uno stile anni 2000?

Anche Marco Mengoni si affiderà a Lorenzo Posocco per Sanremo 2023 e anche per lui l’attesa si fa sentire.

Nonostante il suo carattere dolce e sensibile, in fatto di stile Marco Mengoni ha sempre stupito: porterà sul palco dell’Ariston gli stessi brillantini sfoggiati a Sanremo Giovani?

Nel 2020 l’abbiamo vista sfoggiare quattro look uno più bello dell’altro, tutti firmati da Marco de Vincenzo. Nel 2023 Levante torna al Festival di Sanremo e le aspettative sono già molto alte. Dopo il cambio di look che le ha tinto i capelli e sopracciglia di un biondo cenere, la cantante sarà seguita da Lorenzo Oddo e, udite udite, potrebbe rimanere fedele proprio a Marco De Vincenzo, che dal 2022 è alla direzione creativa di Etro.

Attesi anche i look di un duo iconico al suo grande ritorno al Festival: si tratta di Paola & Chiara, seguite dal designer Nicolò Cerioni (lo stesso che, per altro, segue anche i look di Tananai). L’aspettativa sulle due cantanti è altissima: le indiscrezioni lasciano intendere che molto probabilmente vestiranno Dolce & Gabbana.

Attesi anche i look di Madame, che a Sanremo Giovani si è presentata con un outfit firmato Off White originale e decisamente “vistoso”. Avrà abbandonato i look Dior dell’edizione del 2021? Non ci resta che attendere.

I Coma_Cose, protagonisti di stile e di originalità, non hanno lanciato indizi per quanto riguarda gli outfit di Sanremo 2023. Nel 2021 scelsero MSGM, ma considerando la loro spiccata personalità siamo sicuri che non deluderanno le aspettative.

A rivelare qualcosa in più, invece, ci ha pensato Ariete: la giovane artista ha dichiarato che ancora non sa se vorrà abbandonare il suo amato berretto a causa del Fantasanremo (chi indossa il berretto riceve un malus). Anche lei è seguita da Lorenzo Posocco e l’intenzione è quella di seguire lo stile di Ariete, lasciando che sia stessa senza stravolgimenti vari. Chissà se rimarrà fedele a The Attico, sfoggiato in occasione di Sanremo Giovani.

L’attesa è generica, la moda conquisterà ogni singolo artista in gara: non mancheranno le sorprese e i colpi di scena, ma a vincere sarà sempre la personalità.