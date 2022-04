Sono finalmente stati svelati tutti i nomi dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo a febbraio 2022. Molti i giovanissimi, tra cui anche Ariete. Se il nome non vi sembra famigliare, vi sarà sicuramente capitato di sentire la sua hit “L’ultima notte” durante la scorsa estate.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla cantante, dalla sua biografia al suo esordio nel mondo della musica.

Chi è Ariete

All’anagrafe Arianna Del Ghiaccio, Ariete è nata nel 2002 ed è originaria di Anzio, un paesino in provincia di Roma. Inizia ad appassionarsi alla musica molto presto, all’età di 8 anni infatti inizia a suonare il pianoforte per poi avvicinarsi ad altri strumenti, tra cui anche la chitarra.

Della sua vita privata non sappiamo molto, se non che ha una fidanzata di cui però non ha mai rivelato il nome, probabilmente per proteggerla dalla luce dei riflettori, e un fratello transgender di nome Gianmarco, che sostenuto dai genitori, ha iniziato da molto giovane il percorso per cambiare il proprio sesso.

L’esordio a X-Factor e il successo

Ad appena 17 anni partecipa ad X-Factor 2019, venendo inizialmente scelta da Sfera Ebbasta, allora uno dei coach del programma, per le Under Donna.

Il trapper la porta fino ai Bootcamp, per poi, alla fine, scegliere al suo posto un’altra ragazza da portare agli Home Visit e i Live. Come già successo a molti altri cantanti prima di lei comunque, non è stata necessaria la vittoria nel talent show per sfondare nel mondo della musica, anzi, questa esperienza seppur breve le è servita da trampolino di lancio per il vero successo.

Ariete ha infatti letteralmente spopolato in radio, spinta anche da tantissimi fan molto giovani come lei, con il suo famosissimo pezzo “L’ultima notte”, scelta non solo come colonna sonora dello spot televisivo del Cornetto Algida ma anche come sottofondo musicale di “Summeritime”, la serie tv tutta Italiana targata Netflix, nel cui cast troviamo anche Ludovico Tersigni, l’attore alla sua prima esperienza come conduttore proprio ad X-Factor al posto di Alessandro Cattelan, che ha scelto di provare nuove esperienze dopo 10 anni di fortunata carriera nel programma.

Nome d’arte e genere musicale

Ma perché Arianna ha scelto proprio Ariete come nome d’arte? Il motivo è presto detto: l’Ariete non è altro che il suo segno zodiacale, in cui sembra rispecchiarsi molto. Ma se il suo pseudonimo prende ispirazione dal più classico oroscopo, il suo genere musicale invece sembra avere una definizione del tutto nuova per le generazioni più grandi.

Viene chiamato “bedroom pop” ed è considerato la new wave dei nativi digitali, la generazione che non ha mai vissuto senza Internet. Ragazzi che hanno fatto del mondo digitale il proprio mondo e che imparano a suonare e a cantare quasi da autodidatta, grazie alle informazioni che riescono a reperire dal computer e proprio attraverso questo mezzo iniziano a farsi conoscere. Il termine bedroom pop infatti, vuole richiamare il mondo in cui nasce questo tipo di musica: nelle dimensioni apparentemente ridotte delle camerette di questi ragazzini, che in realtà raccontano molto di ciò che sono.