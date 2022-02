Sul palco dell’Ariston, in occasione della finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, arriva il musical “Ballo Ballo”, ideato come tributo alla signora della tv italiana Raffaella Carrà.

Sanremo 2022, omaggio a Raffaella Carrà con il musical “Ballo Ballo”

Nella serata di sabato 5 febbraio, durante la finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo, tra i protagonisti della serata figurerà il musical “Ballo Ballo”: un progetto fortemente voluto dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta e dal conduttore della kermesse musicale Amadeus, concepito come un tributo a Raffaella Carrà.

Il musical, in anteprima mondiale, è stato tratto dal film Expelota Expelota ed è stato descritto da Valeria Arzenton, curatrice del progetto e fondatrice del Gruppo Zedlive, con le seguenti parole: “È un progetto internazionale.

Non poteva essere che un palcoscenico prestigioso come quello del Teatro Ariston per annunciare al mondo questo musical che vogliamo inaugurare in Italia e portare in giro in tutto il mondo. Questo progetto nasce da una grande energia e passione che Raffaella ha trasmesso a tutti noi. Grandissima donna, ognuno di noi porta dentro di sé un pezzo di Raffaella: non poteva esserci occasione migliore per omaggiarla, farla rivivere nei palcoscenici di tutto il mondo”.

Il tour del musical dedicato a Raffaella Carrà

Il musical si connoterà per la presenza degli indimenticabili brani che hanno consacrato il successo di Raffaella Carrà mentre le coreografie sono state realizzate da Laccio, uno dei direttori artistici e coreografi italiani più giovani, poliedrici ed eclettici attualmente esistenti, con il coordinamento artistico di Sergio Iapino.

In merito all’ambizioso progetto, Valeria Arzenton ha sottolineato: “È una storia d’amore, anche di emancipazione femminile, una favola moderna. Dopo Sanremo inizia la grande sfida di mettere in scena il grande musical, portando la bellezza dappertutto. Raffaella è un’icona, racconta che bisogna lottare e credere in ciò che si fa, che bisogna essere liberi”.

Il tour del musical “Ballo Ballo” dedicato a Raffaella Carrà partirà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: dopo aver esaurito le tappe italiane, si trasferirà presso i maggiori palcoscenici internazionali.