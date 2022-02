Fiorello potrebbe tornare sul palco dell’Ariston in occasione della finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo una prima apparizione durante la serata inaugurale dedicata alla kermesse musicale, lo showman potrebbe aver organizzato una nuova e inattesa sorpresa per l’amico Amadeus e i telespettatori per la finale.

Sanremo 2022, Fiorello torna all’Ariston per la finale?

Nella serata di sabato 5 febbraio, Fiorello potrebbe fare ritorno all’Ariston per partecipare alla finale di Sanremo 2022.

Già la prima apparizione dello showman durante la serata di debutto del festival ha rappresentato una sorpresa in quanto la sua presenza, seppur auspicata da molti, è stata tenuta segreta sino all’ultimo istante. In molti, quindi, pensano che Fiorello si materializzerà anche durante la finalissima, facendo una sorpresa ancora più grande sia all’amico e conduttore Amadeus che ai telespettatori.

Fiorello torna per la finale di Sanremo 2022, la speranza dei fan

A proposito del presunto ritorno all’Ariston di Fiorello, nelle ultime ore che precedono la finalissima, a Sanremo si rincorrono voci sempre più insistenti secondo le quali la presenza dell’artista parrebbe da considerarsi certa.

Nonostante la frase “La mia avventura al Festival finisce qui” pronunciata sul palco durante la prima serata di Sanremo 2022, infatti, in pochi hanno realmente creduto alle parole dello showman, continuando a sperare fino all’ultimo minuto in un cambio di rotta.

Non resta altro che attendere e scoprire se Amadeus sia riuscito a convincere l’amico in modo tale da chiudere insieme lo spettacolo, portando a conclusione un ciclo iniziato ben tre anni or sono.