Gianni Morandi ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 nel corso della quale ha rivelato un particolare retroscena sul brano Apri tutte le porte, con il quale è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022, Gianni Morandi: “Sul brano ero in dubbio, Suraci ha ascoltato la canzone”

In occasione di un’intervista rilasciata a RTL 102.5, Gianni Morandi ha svelato un retroscena sul brano Apri tutte le porte, con il quale è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Ai microfoni dell’emittente per il programma The Flight con Matteo Campese, Francesco Taranto e Paola Di Benedetto, il cantante ha dichiarato: “La mia canzone l’ha ascoltata l’editore di RTL 102.5, Lorenzo Suraci”.

A questo proposito, Morandi ha precisato di aver fatto ascoltare il brano a Suraci lo scorso 14 gennaio e l’editore della radio ha affermato che la canzone sarebbe “andata forte”.

L’aspetto più curioso della vicenda non è dato soltanto dalla previsione dell’esperto Lorenzo Suraci ma dal fatto che Gianni Morandi non era completamente sicuro di portare a Sanremo 2022 la canzone scritta da Jovanotti.

A RTL 102.5, infatti, l’artista ha ammesso: “Ero un po’ in dubbio – e, riferendosi alle considerazioni di Lorenzo Suraci, ha aggiunto –. Lui mi ha tenuto su d’umore, voglio riconoscere questa cosa”.

Gianni Morandi sulla serata cover con Jovanotti e la finalissima di Sanremo 2022

Gianni Morandi, poi, ha commentato la vittoria ottenuta durante la serata cover di venerdì 4 febbraio, affermando: “Con Jovanotti è facile, avevo un grande alleato. Lui ha avuto l’idea delle due giacche uguali, ha inventato il medley. Il premio l’ho dato subito a Jovanotti, ci teneva. L’ha portato a casa e ha detto che lo metterà in un posto preciso e gliel’ho lasciato volentieri”.

Inoltre, il cantante ha spiegato di non aver detto nulla a proposito del duetto con Jovanotti per un motivo preciso: “Non era sicuro sarebbe venuto”.

Infine, sulla finalissima, Gianni Morandi ha rivelato: “Stasera torna tutto come prima, ci sono i ragazzini che spingono: Irama, Sangiovanni, Emma che arrivano”.

E, per quanto riguarda le polemiche che nelle ultime ore hanno travolto l’artista per aver scelto di cantare i suoi pezzi durante la serata cover, ha confermato che da regolamento la possibilità è prevista: “Certo, altrimenti non ci saremmo permessi di farlo. L’abbiamo fatto per scambiarci un po’ del nostro passato: l’ho trovato un pezzo bello dal punto di vista spettacolare”.