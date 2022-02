Non solo cantanti. Alcuni dei protagonisti della 72esima edizione in passato sono stati anche attori o, in alcuni casi, lo sono ancora oggi. Scopriamo quindi chi sono e i titoli dei film e delle serie tv più famose in cui abbiamo avuto l’occasione di vederli recitare.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2022 che sono stati anche attori

Se si parla di cantanti che hanno fatto anche gli attori non può non venire subito in mente Gianni Morandi. Uno dei film più famosi in cui lo abbiamo visto recitare si ispira proprio ad una sua canzone. Si intitola infatti “In ginocchio da te”, per la direzione di Ettore Maria Fizzarotti. Della stessa regia e sulla stessa linea anche altri film usciti tra il 1965 e il 1966, come “Non son degno di te”, “Se non avessi più te” e “Mi vedrai tornare”.

Potremmo andare avanti citando i tantissimi titoli che hanno visto protagonista il Gianni nazionale, ma concludiamo questo primo paragrafo citando due delle sue interpretazioni più recenti: “Padroni di casa”, uscito nel 2012 e la mini serie “L’isola di Pietro”. Insomma, Gianni Morandi è davvero inarrestabile!

Dopo Gianni Morandi anche Massimo Ranieri

Anche Massimo Ranieri ha preso parte a tantissimi film nel corso della sua carriera. Il primo è stato “Metello”, film del 1970 diretto da Mauro Bolognini. Ranieri ha lavorato anche per molti registi di fama internazionale. Un anno dopo infatti lo vediamo insieme a Kirk Douglas in “Il faro in capo al mondo”, diretto da Kevin Billington e nel 2004 lo vediamo recitare nel film francese “Les parisiens”, di Claude Lelouch.

Tra i suoi lavori più recenti invece troviamo per esempio “La macchinazione”, del 2016, diretto da David Grieco e “Riccardo va all’inferno”, film del 2017 diretto da Roberta Torre.

Le piccole parti di Donatella Rettore ed Iva Zanicchi

Anche le mitiche Donatella Rettore ed Iva Zanicchi, che sul palco di Sanremo hanno dimostrato di avere ancora solo da insegnare alle giovani leve, hanno avuto occasione di cimentarsi nella recitazione. La prima l’abbiamo vista in “Cicciabomba”, film comico del 1982 diretto da Umberto Lenzi.



La seconda invece appare ne “L’ultimo capodanno” film del 1998 diretto da Marco Risi ed ottiene anche la parte di Liliana per la serie tv “Caterina e le sue figlie”.

Gli altri cantanti che hanno ottenuto piccoli ruoli in film e serie tv

Emma Marrone invece sembra essere uno dei soggetti preferiti di Gabriele Muccino, l’abbiamo vista infatti in due sue lavori: il film “Gli anni più belli” e la serie tv “A casa tutti bene”. Anche Achille Lauro appare in due film, “Ritorno al crimine” di Massimiliano Bruno e “Anni da cane” di Fabio Mollo. Michele Bravi è invece nella serie tv “Monterossi” ed Elisa invece ha recitato insieme a Max Pezzali nel film “Cobra non è”, diretto da Mauro Russo.

Anche Noemi e Francesco Sarcina hanno recitato: la prima nella mini serie “Baciato dal sole”, il secondo invece nel film “I soliti idioti”. Infine, anche Ana Mena. La cantante spagnola all’età di 13 anni ottiene una parte in “La pelle che abito”, film diretto da Pedro Almodovar.