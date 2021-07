Tra infradito, sandali gioiello e pratiche scarpe in tela, per completare il guardaroba dedicato alla bella stagione non possono mancare anche i sandali estivi con tacco. Tra i modelli da non perdere secondo le tendenze 2021, ne abbiamo selezionati alcuni adatti ad ogni tipo di gusto, esigenza e tasche.

Sandali estivi con tacco

Che siano con stiletto, con kitten heels o con tacco quadrato come quelli recentemente tornati di moda dagli anni ’70, i sandali estivi sono un vero e proprio must have che completa l’outfit e dona anche una certa grazia ai piedi. I modelli proposti dalle tendenze 2021 sono davvero tantissimi e siamo sicuri che tra questi ci sia il paio dei vostri sogni.

Sandali estivi con tacco: Malone Souldiers

I sandali estivi con tacco di Malone Souldiers sono estremamente raffinati. La loro particolarità sta nei fini cinturini neri (così come il tacco stesso) e la piccola catenina dorata che va ad appoggiarsi sul collo del piede. La punta quadrata poi, li rende estremamente di tendenza per l’estate 2021.

Sandali estivi con tacco: Sezane

Nella sua selezione di sandali estivi con tacco, Sezane ne ha un paio in rafia che si abbina perfettamente con la tendenza crochet del momento. Disponibili in bianco e in oro, indossati risalteranno l’abbronzatura sulle gambe.

Sandali estivi con tacco: Miss Globo

E a proposito di tendenze, Miss Globo racchiude tutte quelle dell’estate 2021 in un unico sandalo. Stiamo parlando del modello lace-up che arriva fino a metà polpaccio, con tacco a rocchetto, calzata ad infradito e punta quadrata. Disponibili in nero e in nude.

Sandali estivi con tacco: Zara

Il brand spagnolo Zara ama giocare con le stranezze, rendendole meravigliosamente di moda. È il caso dei suoi sandali estivi con tacco in nappa, disponibili in tanti colori tra cui il verde brillante e rosa confetto. Una volta provate non potrete più farne a meno!

Sandali estivi con tacco: Mango

Tra i sandali estivi proposti da Mango ci sono anche quelli in cocco con tacco alto e piatto, a punta quadrata e con i cinturini intrecciati. Sono disponibili in diversi colori tra cui il mustard (ovvero il color senape), con cui creare abbinamenti sorprendenti.

Sandali estivi con tacco: Primark

Per l’estate 2021 Primark suggerisce i suoi sabot aperti con tacco. I sandali hanno la punta quadrata così come il tacco, molto comodo, e sono disponibili in nero, bianco e beige con pattern cocco. Un vero e proprio passe partout.

Sandali estivi con tacco: Jimmy Choo

Quelli di Jimmy Choo hanno una vera e propria cascata di strass che decora tutta la scarpa. Un sandalo estivo davvero degno dei piedi di una principessa, impreziosito da un nodo come dettaglio sul cinturino davanti.

Sandali estivi con tacco: Primadonna

Primadonna pensa a quelle che vogliono sentirsi sexy e chic al tempo stesso. I suoi sandali estivi sono di un raffinato color cipria e hanno delle catenine dorate che decorano tutti i cinturini della calzatura. Ideali per la sera ma anche per essere indossati in occasione di qualche evento speciale.