Che siano con perline, gemme colorate, strass, brillantini o piccole conchiglie per essere in tema mare, i sandali gioiello sono un “must have” per la stagione estiva. Con tacco oppure con suola piatta, con cinturino o con lunghi lacci, in commercio ne esistono tantissimi modelli, adatti ad ogni occasione.

Vediamo quelli di tendenza per l’estate 2021.

Sandali gioiello estate 2021

Tra le calzature che devono assolutamente avere il loro posto nella scarpiera per la stagione estiva, tra infradito, scarpe in tela, e le intramontabili espadrillas, ci sono anche i sandali gioiello. Qualsiasi sia l’occasione per sfoggiarli, daranno quel punto luce che serve all’outfit per non farci passare inosservate.

Non fatevi spaventare dalla definizione, il fatto che siano “gioiello” non significa che bisogna spendere uno sproposito per averne un paio.

Tantissimi brand propongono modellli bellissimi, di qualità e adatti a tutte le tasche. Anche per l’estate 2021.

Sandali gioiello estate 2021: a tacco basso

Il brand di calzature Miu Miu segue le tendenze proponendo i suoi sandali gioiello argentati con tacco a rocchetto basso e la punta quadrata, decorati con una fila di brillantini sul cinturino e tutta la parte superiore. Si tratta di un modello che ha letteralmente spopolato negli anni ’90, ritornato di moda per il 2021, ideale per un evento serale.

Sandali gioiello estate 2021: quelli da tutti i giorni

Globo propone un sandalo gioiello a suola bassa, in cuoio e con una particolare striscia dello stesso materiale che forma una spirale avvolgendo tutto il piede dall’alluce al collo fino alla caviglia. Il tutto decorato con una fila di brillantini e piccole perline pendenti. Si tratta di un modello ideale per il giorno, ma anche per un aperitivo serale in riva al mare.

Sandali gioiello estate 2021: i multicolor

Nella vasta selezione di Quanticlo per l’estate 2021 ci sono anche i sandali gioiello a suola bassa con gemme mutlicolor, pon-pon e piccole medagliette pendenti. Perfetti tanto per la città quanto per il mare, indossati risaltano tantissimo l’abbronzatura.

Sandali gioiello estate 2021: quelli gladiatore

Il modello gladiatore diventa estremamente glamour con Globo, che li propone a suola bassa ma con i cinturini, ricoperti di brillantini, che arrivano fino ad appena sotto il ginocchio. Indossati per una serata speciale, sotto una gonna lunga con spacco, faranno davvero un figurone!

Sandali gioiello estate 2021: a tacco alto

A chi ama i tacchi alti e a spillo, Giannico promette scintille con il suo modello davvero molto elegante, di sandalo gioiello con suola e tacco brillantinati, punta affilatissima e cinturini a gabbia ricoperti di piccoli strass. Disponibili in argento o rosa.

Sandali gioiello estate 2021: perle come protagoniste

I sandali gioiello presentati da Jimmy Choo sono di un raffinato rosa cipria e hanno due cinturini finissimi, all’altezza delle dita e sulla caviglia, letteralmente tempestati di perle di diverse dimensioni. Il tacco è fine, ma non troppo alto.

Sandali gioiello estate 2021: consigli di stile

Il galateo della moda impone di indossare i sandali gioiello dal tramonto in poi, ma ci sono alcune eccezioni. La regola infatti vale soprattutto per quel tipo di calzatura ricoperta di strass o brillantini luccicanti o per quei sandali dall’aspetto molto elegante. I sandali decorati con gemme colorate o piccole perline invece, possono andare bene anche durante il giorno. Con i sandali gioiello poi, meglio non esagerare, abbinandoli ad outfit caratterizzati non più di un paio di colori.

Come ogni cosa poi, l’importante è seguire le regole del buongusto. Il tacco vertiginoso abbinato ad un paio di shorts in jeans striminziti, per esempio, non è sexy né tanto meno elegante, potrebbe invece risultare molto volgare.