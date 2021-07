Una delle tendenze per l’estate 2021 è il crochet, ovvero quello che in Italia chiamiamo uncinetto: un ferro da maglia di dimensioni ridotte, dotato di un uncino su un’estremità. Un trend che fa il suo grande ritorno dalla moda degli anni ’60-’70 epoca degli hippie e dell’handmade, e che comprende ogni genere di indumento come top, cardigan, abiti e addirittura costumi, ma anche accessori come borse e cappellini.

Coloratissimi e casual oppure candidi e chic, quelli in commercio soddisfano davvero tutti i gusti. Ma se proprio non riesci a trovare il modello perfetto per te, puoi sempre provare a realizzarlo tu stessa!

Crochet uncinetto tendenza estate: i brand da provare

La tendenza del crochet è ritornata, tanto che molti brand hanno voluto proporne una propria versione. Il crochet di Mango per esempio è disponibile davvero in ogni versione conosciuta: dal bikini al top fino agli abiti lunghi bianchi, adatti alle le più romantiche.

Stradivarius invece si concentra sulle origini del crochet, ispirandosi proprio alla cultura hippie per i suoi top, i lunghi cardigan senza maniche e i coloratissimi pantaloni a zampa di elefante, che rimandano proprio all’outfit tipico, da completare con un foulard per capelli, anche queste molto trendy.

Anche H&M non resiste alla moda del crochet e propone un abito adatto per il giorno delle tonalità del marrone e una canotta color panna che starebbe benissimo abbinata tanto a pantaloncini in jeans quanto a freschi pantaloni di lino.

Crochet uncinetto tendenza estate: le influencer

Anche le influencer non hanno saputo resistere al richiamo di questa nuova tendenza ritornata per l’estate. Giulia De Lellis per esempio, sfoggia sul suo profilo Instagram un bucket hat, un cappellino da pescatore, modello anche questo recentemente tornato tra le tendenze, ma in crochet con l’inconfondibile marchio di Fendi, ripetuto più volte nella trama.

La showgirl argentina Belen Rodriguez, che presto diventerà mamma bis di una bambina, ha mostrato orgogliosa il proprio pancione indossando un bikini in crochet sulle tonalità del bianco latte e del panna che fa risaltare la pelle abbronzata. L’ideale da indossare magari gli ultimi giorni di mare.

Chiara Ferragni invece si immortala per il suo profilo Instagram con un coloratissimo completo in due pezzi, in crochet. L’imprenditrice digitale sfoggia top e minigonna abbinati, di Matim.i, un brand che del crochet fatto a mano, sembra averne fatto una vera e propria firma.

La moda handmade che fa bene all’ambiente

Non solo brand famosi. Il crochet è nato prima di tutto per essere handmade, ovvero, fatto a mano. Un ottima scusa per ricreare il crochet perfetto, o almeno perfetto per noi, lasciandosi ispirare dai modelli proposti e liberando la fantasia, alla scoperta di un hobby estremamente rilassante e che, comunque, fa bene all’ambiente.

Imparare a fare alcuni capi a mano, al posto di comprarli, infatti, ci permetterà di poterli indossare letteralmente “a km0”, senza contribuire all’enorme macchina avviata dal fast fashion tra consumo di carburante e spreco di materiali. Non ci resta quindi che affidarci ai consigli delle nostre nonne, esperte lavoratrici di centrini da tavola.