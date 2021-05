Sandali da donna: i trend del momento

Quando si tratta di calzatura, le donne, si sa, impazziscono. Ne hanno di tutti i tipi e vorrebbero ancora tantissime altre paia. Per la stagione estiva, bisogna acquistare delle scarpe adatte e i sandali da donna sono la calzatura ideale.

Ecco come sceglierle e le offerte.

Sandali da donna

Le scarpe non sono solo una semplice calzatura, ma un vero e proprio oggetto di abbellimento per le donne che amano circondarsi di varie paia. I sandali da donna sono un modello molto pratico e vanno benissimo da indossare sia per il mare, ma anche per la città, magari per arricchire un abito durante una serata in estate. Al momento dell’acquisto, bisogna pensare a una serie di caratteristiche.

Prima di fare l’acquisto, è molto importante capire in quale occasione si ha intenzione di indossarli. Per una giornata o serata in spiaggia, si consiglia di non indossare i sandali da donna con tacco che rendono difficile la camminata, oltre al fatto che possono rendere anche pesante l’abbigliamento. Per questa ragione, non sono neanche consigliate le zeppe o i plateau.

Per la spiaggia si consiglia un paio di sandali da donna con la pianta larga e che abbiano la punta rotonda oppure squadrata in quanto permettono di camminare in modo comodo e senza problemi.

I tessuti pesanti, quali il cuoio oppure la pelle non sono adatti in estate, ma è consigliabile la rafia oppure il cotone che fanno respirare il piede.

Per la sera in spiaggia oppure in città, i sandali da donna con tacco alto vanno bene, ma basta non esagerare troppo. Un sandalo con tacco da 3-4 centimetri è considerato l’ideale in modo da non causare danni alla schiena affaticandola troppo.

Sandali da donna: modelli

Per quanto riguarda i modelli, in questo settore, non ci sono problemi dal momento che vi sono talmente tante tipologie che sicuramente ogni donna riuscirà a trovare la calzatura adatta da indossare. Uno dei modelli maggiormente noti e apprezzati, tra i sandali da donna, è il modello flip flop in plastica o altri materiali ritenuto perfetto per la spiaggia, ma anche per passeggiare in città.

I modelli anatomici sono particolarmente consigliati per coloro che hanno problemi alla schiena dal momento che sostengono il piede. Ci sono poi modelli a fascia o infradito che si trovano in tantissimi colori con o senza tacco, a seconda delle occasioni e dei gusti di ogni donna.

In commercio si trovano modelli di sandali da donna decorati con fronzoli o fiocchi oppure con tantissimi altri elementi decorativi e fantasie varie. I sandali samurai con le fasce incrociate nella parte davanti sono un modello must have per la stagione estiva che sta per giungere. Per chi vuole puntare a un look un po’ più particolare, si consigliano i sandali gioiello chiamati in questo modo perché impreziositi da pietre o cristalli.

Tra i modelli di sandali da donna, impossibile non citare le Birkenstock, che sono le calzature perfette per l’estate e di cui si trovano varie tipologie. I grandi marchi come Tommy Hilfiger hanno proposto anche sandali con tacco e plateau dai motivi geometrici per un look alla moda e molto trendy.

Sandali da donna Amazon

Per chi sta pensando a quali sandali donna comprare e vuole approfittare di promozioni e offerte, il sito di Amazon è l’ideale in quanto propone vari modelli di cui approfittare. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcune informazioni in merito. La classifica qui sotto vi propone tre dei migliori modelli scelti tra quelli maggiormente desiderati dalle utenti di questo e-commerce.

1)Havaianas Flash Urban

Si tratta di un modello di sandalo da donna molto basso realizzato in gomma con la fodera che non ha nessun rivestimento interno e la suola è anche in gomma. Non hanno chiusura e basta semplicemente infilarle ai piedi. Sono molto comode e leggere, resistenti all’acqua e con suola antiscivolo. Adatte sia per uno stile casual che sportivo, quindi perfette da indossare in spiaggia. in vendita con il 10% di sconto. Disponibili nei colori oro rosa, rosa, rosso bordeaux.

2)Mayari Graceful Pearl White

Un modello di sandalo infradito del noto marchio Birkenstock in sintetico sia per la fodera che il materiale esterno con la suola in materiale EVA. Hanno una chiusura con fibbia e pochissimo tacco. Un marchio che calza perfettamente, oltre a far sentire le gambe leggere e fornire una postura corretta a chi le indossa. I materiali sono di ottima qualità, così come le rifiniture perfette. In vendita con lo sconto del 45%.

3)Skechers reggae slim vacay

Sono dei sandali che presentano un cinturino alla caviglia, quindi molto facili da indossare. Sono in pelle con fodera in tessuto e suola in sintetico. Sono un modello senza chiusura e con tacco piatto. Un paio di calzature molto comode e disponibili nei colori nero, acqua marina, marrone, beige e blu navy.

Ai sandali da donna si possono abbinare alcuni modelli di vestiti estivi per un look perfetto da spiaggia.