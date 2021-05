Vestiti estivi da donna: trend stagionali

In estate si ha voglia di indossare qualcosa che sia fresco e allegro al tempo stesso. Per questa ragione, i vestiti estivi sono sicuramente il capo ideale da indossare, anche grazie ai tantissimi modelli che si trovano in commercio e alle varie promozioni online.

Vestiti estivi da donna

Durante il periodo estivo, non c’è niente di meglio che un vestito per sentirsi a proprio agio e in ordine tutto il giorno. I vestiti estivi sono un must che non può assolutamente mancare nel guardaroba per la prossima stagione. Un abito del genere deve avere alcune caratteristiche che possano guidare nella scelta.

Deve essere facile da indossare, leggero, comodo e anche consono alle varie situazioni e occasioni. La cosa importante quando si sceglie di comprare dei vestiti estivi è fare attenzione al materiale che deve essere leggero e fresco, oltre che traspirante per adattarsi al caldo.

Si trovano tantissimi abiti molto lunghi e fluttuanti dal classico vedo non vedo realizzati in tessuti leggeri e impalpabili con fantasie ed elementi decorativi che li caratterizzano rendendoli unici in ogni occasione e momento. Deve essere comodo in modo da far sentire a proprio agio chi lo indossa, ma anche garantire una buona libertà di movimento.

Sono moltissimi i vestiti estivi che si possono comprare: dall’abito chemisier abbottonato davanti con manica corta sino al vestito a fiori che deve essere presente nell’armadio dal momento che mette allegria. Infine, il vestito etnico è, per molte donne, il simbolo dell’estate può spaziare da stampe animalier a fantasie molto colorate in stile africano. Un abito che si adatta perfettamente per la spiaggia oppure per qualche festa a tema.

Vestiti estivi da donna: modelli

Per chi non sa quali vestiti estivi comprare, è possibile provare a dare una occhiata alle ultime tendenze per la prossima stagione. Su Internet oppure sfogliando le riviste o dando una occhiata ai negozi di abbigliamento, si trovano vari modelli e idee varie da prendere spunto per il look di ogni giorno sbizzarrendosi con varie fantasie e abbinamenti.

Dallo scandi dress sino al caftano passando per l’abito floreale in pizzo oppure lo slip dress molto sensuale, sono solo alcuni dei modelli di tendenza che si indosseranno nella prossima stagione estiva. Gli stilisti si sono davvero sbizzarriti lanciando nuove proposte che puntano su fiori, ruches, pizzi, ma anche maniche a sbuffo o volants. Le nuove tendenze puntano al romanticismo per vestiti estivi dalle silhouette fluide.

Si assiste a un tripudio di abiti lunghi quasi fino ai piedi perfetti per cerimonie e molto eleganti sino a mini dress fascianti e stretti per mostrare le gambe abbronzate. I vestiti dalle forme vaporose, dai tagli asimmetrici, plissettati e con balze dettano tendenza per questo capo in estate. Gli abiti corti e lunghi si contraddistinguono per ruches e volants nelle maniche a sbuffo.

Per quanto riguarda l’aspetto cromatico, si va da colori pastello ad altri più tenui come l’azzurro, il bianco, passando per le diverse sfumature del rosa oppure del blu. I ricami in pizzo, le trasparenze, ma anche le maniche a balloon si ritagliano un posto importante per un look elegante, romantico e sofisticato.

Vestiti estivi da donna Amazon

Per quanto riguarda gli acquisti, il posto migliore per trovare sconti e promozioni è sicuramente il sito di Amazon che ha tantissimo modelli per accontentare i gusti e le esigenze di ogni donna. Non appena si clicca sulla foto è possibile trovare alcune informazioni relative. Qui sotto vi è una classifica con una breve descrizione dei tre migliori vestiti estivi che sono maggiormente apprezzati e desiderati dalle utenti di Amazon.

1)Grace Karin abito vintage

Un abito molto elegante che si adatta molto bene sia per cerimonie, ma anche per cocktail party. Ha uno scollo a V senza maniche. Si consiglia di mettere del tulle all’interno dell’abito in modo da renderlo maggiormente sciolto e perfetto. Realizzato in poliestere ed elastan. Ha una chiusura con cerniera. Un modello a trapezio, disponibile in tantissimi colori: vino rosso, blu, verde, floreale. Il prodotto più venduto in questo settore.

2)Yoins vestito estivo da donna

Un abito dallo scollo a V a manica corta lungo poco prima delle ginocchia. Presenta maniche a balze e fiorellini. In cotone e fibre di poliestere, quindi molto morbido e comodo da indossare. Il tessuto è molto delicato e confortevole sulla pelle. Si trova nel colore grigio, rosso, azzurro, cachi, bianco e blu scuro. Vi è anche la versione a maniche lunghe di questo modello.

3)Lacoste vestito donna

Il noto marchio propone questo abito estivo con colletto a polo a costine e 4 bottoni in cotone ed elastan a manica corta, quindi perfetto per l’estate. Sono abiti nello stile del brand, quindi molto comodo. Disponibile nei colori vino rosso e rosa pallido.

