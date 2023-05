Sanctuary è una serie tv che sta per debuttare su Netflix, che parla del mondo del sumo, della competitività e di redenzione. Scopriamo insieme quali nomi fanno parte del cast di questa serie tv.

Sanctuary su Netflix: il cast



“Un ragazzino forte e disperato diventa un lottatore di sumo e conquista i fan con la sua faccia tosta…ma sconvolge un settore dominato dalla tradizione” è la sinossi ufficiale che descrive questa nuova serie tv, pronta a debuttare su Netflix il 4 maggio 2023, con otto episodi tutti da scoprire. Si tratta di una serie tv particolare e molto interessante, che parla del mondo sportivo e soprattutto del sumo. Si tratta di una storia di redenzione, sullo sfondo dell’agonismo sportivo. La serie tv è ambientata nel mondo dei lottatori di lotta giapponese, un mondo particolare, che non tutti conoscono realmente, in cui riescono a coesistere incontri sportivi e lotte di potere, sulla base di una competizione millenaria, che risale alle origini delle tradizioni giapponesi. Sono tanti i temi che vengono trattati nella prima stagione di questa serie tv, dallo sport, alla redenzione, alla voglia di farcela, alla smania di potere, con un meccanismo che sicuramente riuscirà ad incuriosire i telespettatori. Una serie tv che viene presentata come uno sguardo a quello che viene definito il santuario del sumo, agli atleti, agli allenamenti estenuanti e alla voglia di vincere. Gli attori che fanno parte del cast e che hanno preso parte alla realizzazione di questo progetto, hanno dovuto effettuare delle sessioni di allenamento particolarmente dure e molto intense, per riuscire ad essere pronti per le riprese, entrando completamente a far parte del mondo del sumo.

Il cast della serie tv Santuary è formato da:

Wataru Ichinose

Shota Sometani

Shioli Kutsuna

Tomorowo Taguchi

Kitarou

Katsuya Maiguma

Hiroki Sumi

So Kaku

Akito Inui

Omusubi

Rio Teramoto

Sei Ando

Daichi Kaneko

Nobuko Sendo

Kensho Sawada

Shuhei Ishikawa

Kazuya Yoshie

Kei Kobayashi

Meccha

Takaaki Kikuchi

Kimiko Yo

Goro Kishitani

Akira Nakao

Takashi Sasano

Suzuki Matsuo

Koyuki

Pierre Taki

Sanctuary su Netflix: di cosa parla la nuova serie tv



Netflix è pronta ad arricchire il suo catalogo con tantissime novità, che usciranno nel mese di maggio. Questa nuova produzione giapponese verrà resa disponibile a partire dal 4 maggio 2023. Racconta la storia di un giovane uomo caduto nelle tentazioni del crimine, che sta cercando in tutti i modi la propria redenzione. Per farlo, prova ad entrare a far parte del mondo degli atleti di sumo, nel rispetto di una tradizione millenaria. Molto presto questo giovane uomo si ritroverà a doversi scontrare con alcuni segreti dei suoi rivali e dei suoi colleghi, entrando a far parte di un mondo che nasconde più di quanto si possa immaginare. La produzione è diretta dal regista Eguchi Kan, mentre la sceneggiatura è curata da Kanazawa Tomoki. Si tratta di una serie tv dai risvolti inaspettati, che sicuramente riuscirà ad incuriosire e appassionare i telespettatori, grazie a questa trama in cui nulla è come sembra. L’appuntamento è per il 4 maggio su Netflix.