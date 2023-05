Sanctuary su Netflix: ci sarà la seconda stagione?

Sanctuary è una nuova serie tv, dedicata al mondo del sumo, che è stata resa disponibile su Netflix dal 4 maggio. I fan si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sanctuary, ci sarà la seconda stagione?



Sanctuary è una nuova serie tv giapponese, dedicata al mondo del sumo, che è stata resa disponibile su Netflix a partire dal 4 maggio 2023. Una serie tv che incuriosisce molto, soprattutto per la sua trama, che si concentra su un argomento che non viene trattato molto spesso. I fan, dopo aver visto o iniziato a vedere il primo capitolo di questo avvincente dramma sportivo, si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Il protagonista di questa serie ambientata in Giappone è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita con i suoi nuovi compagni di sumo. La serie tv dona uno sguardo crudo, seppur romanzato, sulla complessità che si nasconde dietro le quinte del sumo professionistico, un mondo fatto di giovani ambiziosi, di lotte al potere, e del desiderio di eccellente e ottenere la gloria.

Per il momento è troppo presto dire se ci sarà una seconda stagione. Netflix non ha ancora abbastanza informazioni sulle visualizzazioni del primo ciclo di episodi, visto che sono disponibili solo da un giorno. Di solito, se il numero delle visualizzazioni è convincente, allora esiste una buona probabilità che i vertici Netflix decidano di dare il via libera al rinnovo di un nuovo capitolo. In caso contrario, la serie tv potrebbe finire con la prima stagione. Non rimane che aspettare un eventuale annuncio ufficiale da parte della piattaforma di streaming, per scoprire se potremo rivedere i protagonisti di questa serie tv in una nuova stagione. In caso di una conferma ufficiale, probabilmente l’uscita di una seconda stagione sarebbe prevista per la primavera 2024. Questo per far fronte al lungo processo di produzione e post produzione della serie tv ideata da Tomoki Kanazawa e diretta da Kan Eguchi.

Sanctuary, seconda stagione: anticipazioni e cast



Nel caso di un rinnovo ufficiale, probabilmente anche la seconda stagione di Sanctuary avrebbe otto nuovi episodi tutti da scoprire. Con il primo capitolo abbiamo visto il protagonista entrare a tutti gli effetti nel vero mondo del sumo. Il grande maestro Oyakata, che crede molto nel suo grande potenziale, lo ha aiutato a comprendere che il sumo non è solo un semplice sport, ma che richiede molta disciplina, impegno, sacrificio e passione. Riuscirà Oze a diventare il miglior lottatore di Sumo seguendo le regole del maestro o deciderà di farlo a modo suo? Per scoprirlo bisogna guardare la prima stagione della serie tv. Nel secondo capitolo la storia del protagonista potrebbe continuare, in questo dietro le quinte del sumo davvero inaspettato e coinvolgente.

In attesa di maggiori informazioni sul cast di ritorno, ricordiamo i protagonisti della prima stagione: