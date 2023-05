Sanctuary: la trama della nuova serie Netflix

Sanctuary è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Una storia di redenzione sullo sfondo dell’agonismo sportivo, che parla del mondo dei lottatori di sumo. Una storia molto intensa, tutta da scoprire.

Sanctuary arriva su Netflix: una storia di redenzione



Tra le tante novità che stanno uscendo su Netflix, troviamo anche Sanctuary, una nuova serie tv particolarmente interessante, che tratta un argomento molto particolare, parlando di un mondo sportivo che raramente viene trattato. Si tratta di una storia di redenzione, sullo sfondo dell’agonismo sportivo. La serie tv è ambientata nel mondo dei lottatori di lotta giapponese, conosciuta meglio come sumo. Un mondo molto particolare, che in pochi conoscono davvero, in cui coesistono incontri sportivi ma anche lotte di potere, di una competizione millenaria che risale alle origini delle tradizioni giapponesi. Una storia che parla sicuramente di sport, ma anche di smania di potere, di redenzione, di voglia di farcela, in un mondo tanto sognato dai lottatori quanto difficile da gestire e in cui diventa sempre più complicato riuscire a confrontarsi. Questa nuova serie tv viene presentata come uno sguardo a quello che viene definito il santuario del sumo, agli atleti, agli allenamenti estenuanti, alle loro vite e alla loro forza di volontà. Gli attori che hanno preso parte a questa serie tv hanno dovuto svolgere dure e intense sessioni di allenamento per riuscire ad essere pronti per le riprese della produzione giapponese, che punta tutto sul realismo e anche sulla competitività.

Netflix sta continuando ad arricchire il suo catalogo con tantissimi nuovi titoli, tra film, serie tv, documentari e show. Il mese di maggio sarà ancora una volta ricco di molte uscite, che sicuramente riusciranno a sorprendere il pubblico. Ci saranno molte nuove uscite inaspettate, ma anche alcuni ritorni, tra sorprese e attese finite. Tra le tante nuove uscite c’è anche Sanctuary, questa nuova serie tv che sicuramente otterrà un grande successo. La prima stagione della serie sul mondo del sumo giapponese verrà rilasciata con otto episodi sulla piattaforma di streaming Netflix, a partire dal prossimo 4 maggio 2023.

Sanctuary su Netflix: la trama della serie tv



Una nuova produzione giapponese per Netflix, con la quale racconta una storia che appartiene al mondo del sumo, della lotta giapponese, tra sogni, allenamenti e potere. La serie tv racconta la storia di un giovane uomo caduto nelle tentazioni del crimine, che cerca la propria redenzione entrando a far parte del mondo degli atleti di sumo, nel rispetto di una tradizione millenaria. Molto presto questo giovane uomo si ritroverà a scontrarsi con i segreti dei suoi rivali e dei suoi colleghi, entrando in un mondo decisamente particolare e inaspettato, tra lotte di potere, agonismo, voglia di farcela e segreti personali. La produzione è diretta dal regista Eguchi Kan, mentre la sceneggiatura è curata da Kanazawa Tomoki. Sicuramente questa storia appassionerà i telespettatori, che cercheranno di districarsi tra i tanti segreti, insieme a questo protagonista che, dopo aver ceduto a troppe tentazioni del crimine, aspetta solo la redenzione.