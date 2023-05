Sanctuary è una nuova serie tv sul mondo del sumo. Una storia di redenzione, sullo sfondo dell’agonismo sportivo, che parla del mondo dei lottatori di sumo e di molti altri temi collegati tra loro. Scopriamo dove vedere la serie tv.

Sanctuary nuova serie tv sul sumo: dove vederla?



Sanctuary è una nuova serie tv giapponese dedicata al mondo del sumo. Una serie molto interessante, anche perché tratta di un argomento di cui non si parla spesso. Entrando nel profondo della storia, si capisce che si tratta di una storia di redenzione, sullo sfondo del mondo dell’agonismo sportivo. La serie tv è ancora più interessante proprio per questo, perché parla del mondo dei lottatori di lotta giapponese, ma anche di tutto ciò che si nasconde dietro tanta determinazione e voglia di fare. Racconta un mondo molto particolare, che in pochi conoscono davvero, in cui coesistono incontri sportivi ma anche lotte di potere, di una competizione millenaria che risale alle origini delle tradizioni giapponesi. Si parla di sport, di smania di potere, di redenzione, di determinazione, in un mondo in cui i lottatori competono tra di loro, con tutte le difficoltà che ci sono da gestire. La serie tv Sanctuary è stata presentata come uno sguardo profondo a quello che viene chiamato santuario del sumo, ma anche agli atleti, alle loro vite, alla loro voglia di fare, agli allenamenti estenuanti e alla competitività. Sanctuary è una delle tante novità che vedremo in uscita su Netflix a maggio. I telespettatori potranno trovarla sulla piattaforma di streaming a partire dal 4 maggio 2023. La prima stagione di Sanctuary sarà composta da otto episodi, in cui si svolgerà questa trama sicuramente molto avvincente e appassionante.

Sanctuary arriva su Netflix: le anticipazioni della trama

Questa nuova produzione giapponese per Netflix è diretta dal regista Eguchi Kan, mentre la sceneggiatura è curata da Kanazawa Tomoki. Si tratta di una storia che appartiene al mondo del sumo, della lotta giapponese, tra sogni, allenamenti e potere. La trama è ricca di colpi di scena e di momenti di suspense, parla di un giovane uomo caduto nelle tentazioni del mondo del crimine, che decide di cercare la propria redenzione entrando a far parte del mondo degli atleti di sumo, nel rispetto di una tradizione millenaria. Ben presto questo giovane uomo si ritroverà a scontrarsi con diversi segreti di rivali e colleghi, in modo inaspettato, cercando di districarsi tra l’agonismo, le lotte di potere, i segreti personali e il desiderio di riscatto. La serie tv Sanctuary è di genere drammatico, ma tratta un argomento di cui si parla veramente poco. Negli episodi della serie tv vengono trattati anche altri temi, che sicuramente riusciranno ad appassionare i telespettatori. Non sarà semplice seguire gli intrecci dei segreti dei protagonisti, mentre il protagonista cercherà in tutti i modi di non cedere più alle tentazioni del crimine, aspettando solo la propria redenzione. L’appuntamento con questa nuova serie tv è previsto per giovedì 4 maggio 2023, sulla piattaforma di streaming Netflix.