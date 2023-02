San Valentino: la top 10 dei film più romantici da guardare insieme

San Valentino è ormai alle porte e, per chi resta a casa, cosa c’è di meglio che guardare un bel film d’amore accanto alla propria metà? In questo articolo troverete dieci titoli consigliati di film romantici da guardare assieme alla persona che amate.

San Valentino, perchè è la festa degli innamorati?

La festa di San Valentino è la festa degli innamorati per eccellenza, si celebra il 14 febbraio ed è festeggiata in gran parte del mondo. Venne istituita nel 496 d.c. da Papa Gelasio I, che volle decretare una giornata dedicata all’amore, in sostituzione della festa pagana dei Lupercalia dove, nel corso dei festeggiamenti, venivano svolte pratiche arcaiche di fertilità considerate nel tempo deplorevoli.

Chi era San Valentino? Valentino era un vescovo martire nato nell’odierna Terni nel 176 d.c., secondo la leggenda fu scelto come patrono degli innamorati perché fu il primo a celebrare l’unione tra una donna cristiana e un legionario romano.

I dieci film romantici da guardare insieme

Tu e la tua metà avete deciso di passare a casa la serata di San Valentino? Bene, di seguito troverete dieci tra i film più romantici da guardare insieme accoccolati sul divano: