Come vestirsi a San Valentino: idee e consigli per lei

San Valentino è alle porte ed è arrivato il momento di pensare al look giusto per questa occasione speciale. Prima di scegliere l’outfit giusto bisogna valutare alcuni dettagli, come l’età, il luogo in cui si festeggia e il proprio stile.

Come vestirsi a San Valentino

Per capire quale può essere il giusto look per festeggiare San Valentino, bisogna principalmente pensare al luogo in cui si festeggia, ma anche allo stile che fa sentire più a proprio agio e alla propria età. Le proposte di look per San Valentino premiano in modo particolare gli abiti eleganti, come il tubino, ma anche dei completi e coordinati, magari puntando sul rosso, che è il colore dell’amore. Non sono sconsigliati pizzo, tulle e ricami, che donano un tocco più seducente all’outfit scelto.

Giocano un ruolo molto importante anche gli accessori, come una maglia con la spalla scoperta, un paio di parigine sexy e le scarpe con il tacco. È sempre importante evitare gli eccessi e cercare sempre di indossare degli indumenti che rappresentino il proprio stile e soprattutto che facciano sentire ogni donna a proprio agio.

I consigli da seguire sono molto semplici. Prima di tutto è bene evitare capi troppo sexy, per mantenere sempre uno stile chic e femminile, senza cadere nel volgare.

Piuttosto che scollature eccessive è meglio tagli monospalla o abiti con una spalla scoperta, per essere sexy ma femminili. Anche tulle, pizzo e leggere trasparenze possono andare bene. È importante puntare sui colori che valorizzano, magari seguendo le regole dell’armocromia. Per quanto riguarda gli accessori è meglio puntare su scarpe che slanciano, borse piccole per non appesantire il look, gioielli piccoli e raffinati. Un tocco in più lo possono dare le parigine. Per San Valentino meglio evitare le ballerine basse, che non sono particolarmente amate dagli uomini, le calze a rete e le scollature eccessive, che sono troppo provocanti, i gioielli troppo vistosi e gli accessori pieni di cuori.

Come vestirsi a San Valentino: le idee

Per una cena romantica è bene scegliere un look femminile, di quelli che raramente si indossano nella quotidianità. Se il ristorante è elegante si possono scegliere dei completi stile tailleur in colori raffinati, come il rosa pesca o il beige, evitando il classico nero. Si possono scegliere anche le gonne a tubo, che valorizzano le forme, magari abbinandole a scarpe alte, ma non con tacchi vertiginosi. Meglio abbinare delle borse piccole e dei gioielli contenuti. Per San Valentino è importante scegliere un look che ci fa sentire bene con noi stesse. Si possono scegliere delle gonne con trasparenze in tulle, per esempio, per essere sexy ma senza esagerare. Ottimi anche gli abiti aderenti con scollature a V, a patto che non siano troppo profonde, e i pantaloni a sigaretta, skinny o a palazzo. Se amate i look romantici, scegliete i colori pastello, le forme a ruota anni ’50 e le stampe a fiori, per essere sempre femminili. Sono molto consigliati anche il tulle e il pizzo, per accentuare il romanticismo. Le maniche in tulle su un abito sono perfette per dare un tocco sexy al look, senza cadere nel volgare. In questo caso bisogna indossare gioielli piccoli per non distogliere l’attenzione dalle trasparenze.

Il colore dell’amore è il rosso ed è bellissimo da sfoggiare a San Valentino. Il rosso acceso e intenso è l’ideale per le donne con sottofondo caldo. Un colore che sta bene con accessori color carne, come delle décolleté nude. Con sottotono freddo meglio scegliere colori più scuri, come il lampone e il bordeaux, per completi, abiti o anche tute jumpsuit eleganti, con accessori neri, argentati o qualche dettaglio bianco. Se San Valentino coincide con il primo appuntamento bisogna scegliere qualcosa per mostrare i propri punti di forza. Se si vuole lasciare il partner senza parole si può puntare per spacchi audaci dietro la schiena, tagli monospalla o asimmetrici per lasciare una spalla scoperta, in modo da dare un impressione sexy, ma mai eccessiva. Se preferite un look più casual, potete puntare su maglioncini, capi rossi, felpe con ricami in pizzo e jeans oppure maglie e cardigan traforati con cut-out più seducenti.