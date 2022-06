Attore, produttore e regista. Ryan Gosling è un’artista a tutto tondo che ha dedicato al cinema la sua vita. Versatile e determinato, è stato protagonista di alcuni dei film più visti di sempre come Le pagine della nostra vita e Lalaland.

Ma non solo, ha anche avuto tantissime fidanzate note, fino a creare una famiglia con la bellissima Eva Mendez.

Ryan Gosling

Ryan Gosling è nato a London, in Canada il 12 novembre 1980. La sua famiglia è modesta, sua madre Donna, è una segretaria mentre il padre Thomas, un operaio.

Giovanissimo, dimostra una certa predisposizione per il mondo dello spettacolo, tanto che a 13 anni – dal 1993 – inizia a lavorare come presentatore e ballerino al Mickey Mouse Club, recitando anche in alcune serie televisive.

All’età di 17 anni abbandona gli studi e si trasferisce in Nuova Zelanda, per recitare nella serie televisiva Young Hercules, che racconta le gesta di un Ercole adolescente alla prese con la sua formazione da guerriero. Nel frattempo, arriva anche il primo ruolo cinematografico nel film Il mio amico Frankenstein. Il successo arriverà qualche anno con la commedia romantica del 2004 Le pagine della nostra vita.

Inizia un periodo florido per l’attore, riceve diverse nomination ai Golden Globe (per Lars, Blue Valentine e una ragazza tutta sua) che poi vince con la commedia musicale LaLaLand.

Sono tantissime le pellicole che lo vedono protagonista, solo per citarne alcune Crazy, Stupid, Love insieme a Emma Stone oppure Gangster Squad, Come un tuono e Solo Dio perdona, La grande scommessa, The Nice Guys, Blade Runner 2049 e First Man – Il primo uomo.

Nel 2010 è stato nominato uno degli uomini dell’anno dalla rivista GQ. Si dedica anche ad altre attività, insieme al produttore Ken Kao, fonda la sua casa di produzione e nel 2014, dirige e produce la sua prima pellicola intitolata Lost River.

Ryan Gosling vita privata

Nella vita sentimentale di Ryan Gosling ora c’è la bellissima collega Eva Mendez con cui ha costruito una famiglia, ma prima di trovare la stabilità ha avuto diverse relazioni con attrici note al grande pubblico.

Sul set di Formula per un delitto ha conosciuto l’attrice Sandra Bullock con cui ha avuto una relazione dal 2002 al 2003, poi ne Le pagine della nostra vita ha conosciuto l’attrice Rachel McAdams, con cui è stato fidanzato dal 2004 al 2007. Alcuni rumors non confermati lo associavano anche alle attrici Kat Dennings, Blake Lively e Olivia Wilde.

Ryan Gosling e Eva Mendez

Nel settembre 2011, sul set di Come un tuono, conosce l’attrice e la modella Eva Mendes. Tra i due scoppia un’amore travolgente, tanto che, tre anni dopo, precisamente nel 2014, nasce la prima figlia Esmeralda, mentre nel 2016 mettono al mondo la secondogenita, Amanda. Al momento non sappiamo se i due siano convolati a nozze. Alcuni tabloid parlano di un matrimonio segreto mai confermato, la coppia è molto riservata e sono pochi i momenti condivisi con i fans.