Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo profilo personale, tra vita privata e carriera lavorativa.

La biografia e la carriera lavorativa di Salvatore Esposito

Salvatore Esposito nasce a Napoli il 2 febbraio 1986 e oggi ha 36 anni. La sua infanzia e la sua adolescenza le vive a Mugnano di Napoli, un comune molto vicino al capoluogo.

La passione per il cinema e per la recitazione lo ha rapito sin da bambino e così dopo il diploma Esposito decide di partecipare a diversi progetti di cortometraggi per poi iscriversi all’Accademia di Teatro Beatrice Bacco prima, e poi alla Scuola di Cinema di Napoli.

Il suo obiettivo? Entrare ufficialmente a fare parte del panorama attoriale.

Dopo il suo percorso di formazione Esposito decide di trasferirsi nella capitale nel 2013 dove, tra le altre cose, gli viene offerto il suo primo ruolo in una serie televisiva: Il clan dei camorristi. Nel 2015 l’attore napoletano recita in alcuni film: Lo chiamavano Jeeg Robot, diretto da Gabriele Mainetti e in Zeta- Una storia hip-hop di Cosmo Almeà.

Sicuramente è però il 2016 il suo anno fortunato: Salvatore Esposito infatti è chiamato a interpretare Gennaro Savastano (meglio conosciuto come “Genny”), nella serie televisiva Gomorra, ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano in cui si raccontano tutta la serie di atti criminali legati alla camorra e non solo. La nota serie tv riscuote sin da subito un grandissimo successo e Salvatore Esposito ne è immerso totalmente.

Oltre a lavorare per Gomorra, Salvatore Esposito ha parallelamente portato avanti altri progetti. Ad esempio, nel 2018 diventa il protagonista della pellicola Puoi bacare lo sposo e lavora insieme al collega e attore Cristiano Caccamo. Un anno dopo, invece, indossa le vesti di Gaetano Fadda nella quarta stagione di Fargo (la serie televisiva statunitense vincitrice di numerosi premi e riconoscenze importanti).

Tra i suoi lavori più recenti è bene citare il film Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio, in cui Salvatore Esposito veste i panni del protagonista. Il film, è bene ricordarlo, è l’unico in lingua italiana in concorso alle Giornate degli Autori 2020.

Il suo ultimo progetto, infine, risale proprio al 2022: Esposito è Carmine Giordano, il protagonista della pellicola di genere comedy La cena perfetta, diretta da Davide Minnella. Il film ha debuttato nei cinema il 26 aprile 2022 e ha riscosso un enorme successo.

La vita privata di Salvatore Esposito

Sulla vita privata dell’attore campano non si hanno moltissime informazioni. Nonostante il suo profilo Instagram sia molto attivo e decisamente molto seguito (si contano a oggi 1.5 milioni di follower!), non emergono fotografie rappresentative della sua vita privata e/o famigliare e/o sentimentale.

Pare però che Esposito sia ancora fidanzato con Paola Rossi, una ragazza che dopo la laurea in Giurisprudenza ha intrapreso la professione di screenwriter e Directors agent. I vari rumors confermano che i due si sarebbero conosciuti nel lontano 2014 in Spagna.