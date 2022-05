La serie Gomorra, ispirata al libro bestseller omonimo di Roberto Saviano, dal 2014 ha colpito l’immaginario del pubblico italiano ed estero. Riconosciuta come una delle serie tv italiane più belle e famose, si è interrotta nel 2021 con la sua quinta stagione.

L’ultima stagione è stata anche candidata ai Nastri d’Argento 2022. La trama è lunga e complessa e il cast di Gomorra è ormai conosciuto per la sua bravura. Scopriamo insieme cast e trama di Gomorra, soprattutto dell’ultima stagione.

Gomorra: la trama

Le prime quattro stagioni

La serie è ambientata a Napoli, dove il clan camorrista dei Savastano è comandato da don Pietro. Quest’ultimo chiede a Ciro di Marzio, detto l’Immortale, di preparare il figlio Gennaro a comandare. Quando il giovane prende in mano le redini, Ciro, che aspira a una posizione più importante, si scontra con Genny, che viene ferito dall’amico. Il ragazzo sopravvive mentre Don Pietro, liberato, è latitante in Germania.

Dopo una guerra di quartiere, Ciro e Genny decidono di collaborare per avere il controllo, ma Pietro lo vede come un tradimento. Il vecchio don intraprende una guerra conto i suoi nemici. Gennaro, convinto ormai che il padre vada fermato, arma Ciro in modo che uccida il vecchio capo del clan.

Ciro fugge in Bulgaria, dove lavora per Valentin. Dopo varie peripezie, è costretto a tornare in Italia. La vita di Gennaro invece va a gonfie vele, fino a che non esce di prigione Don Avitabile. Genny deve ricostruire tutto il suo impero da capo, anche per tornare dalla sua famiglia, dopo che Don Avitabile ha deciso di fargliela pagare. E proprio per questo Ciro e Genny si ritrovano a lavorare di nuovo insieme. Dopo vari scontri, alla fine Ciro si deve sacrificare per Gennaro e il suo corpo viene gettato in acqua. Genny promette di ritirarsi dalle lotte interne del clan, ma viene continuamente tirato dentro. Alla fine della quarta stagione Genny si ritira in un rifugio e inizia la sua latitanza.

La quinta stagione

Latitante in un bunker, Genny elude la polizia mentre cerca di riconquistare Secondigliano. Durante la guerra scopre che Ciro non è morto e lo raggiunge a riga. Genny confida all’amico di essersi sentito abbandonato e tradito dalla sua morte apparente, anche se l’Immortale lo smentisce. Per questo Genny rinchiude Ciro in un gulag e torna a Napoli. Ciro evade fingendosi morto e lo raggiunge. Inizia una nuova guerra che vede nuovi e vecchi personaggi, mentre Genny prepara la fuga della moglie e del figlio che è stato rapito su suo ordine.

o’Maestrale tenta un accordo con Ciro per terminare la guerra, ma l’Immortale, ottenute le informazioni che voleva, lo uccide. Genny e Ciro si ritrovano ancora una volta. Ciro gli propone di prendere moglie e figlio e scappare da Napoli, ma arriva donna Nunzia che vuole vendetta. Dopo un’ennesima fuga, Ciro si trova davanti ai Savastano e potrebbe ucciderli. Ma i sensi di colpa lo fanno desistere. Parte una sparatoria con gli uomini donna Nunzia e sia Genny che Ciro muoiono, uno accanto all’altro.

Gomorra: il cast

Il cast negli anni è entrato nel cuore degli italiani. Nel corso delle varie stagioni della serie e soprattutto nella quinta ritroviamo: Marco d’Amore è Ciro di Marzio, Salvatore Esposito è Gennaro Savastano, Mimmo Borrelli è Angelo o’Maestrale, Nunzia Schiano è Nunzia Carignao. Fortunato Cerlino è Pietro Savastano, Maria Pia Calzone è Immacolata Savastano e Arturo Moselli è Enzo Villa. I Levante sono intepretati da: Gianni Parisi, Luciano Giugliano, Antonio Gargiulo, Gennaro Apicella, Claudia Tranchese. Ivana Lotito è Azzurra Avitabile, Gianfranco Gallo è Giuseppe Avitabile e Cristiana dell’Anna è Patrizia Santore.