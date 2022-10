È diventato famoso su Instagram grazie ad alcuni video in cui mostrava il suo modo particolare (divenuto iconico) di salare la carne: lui è Salt Bae, è turco ed è un grande chef.

Idolo di Instagram, il suo profilo conta quasi 50 milioni di follower: scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Salt Bae: tutto sullo chef più famoso di Instagram

Salt Bae, pseudonimo di Nusret Gökçe è nato a Erzurum in Turchia il 9 agosto 1983 (attualmente ha 39 anni) sotto il segno del Leone. A causa dei problemi economici della famiglia, Nusret è stato costretto ad abbandonare la scuola in prima media, per mettersi a lavorare come apprendista macellaio nel distretto di Kadiköy a Instanbul e aiutare quindi i genitori.

Negli anni Nusret è stato anche coinvolto in diversi progetti di beneficenza, come la costruzione di una scuola proprio nella sua città natale.

Appassionato di cucina fin da piccolo, Salt Bae ha proseguito con la carriera da macellaio per diversi anni, tanto da portarlo a diventare un vero e proprio cultore della carne, specializzandosi nel settore e divenendone uno dei maggiori esperti. Negli anni è diventato anche proprietario di una catena di Steak House molto conosciuta non solo in Turchia, ma anche a Dubai.

Viaggia tra Argentina e gli Stati Uniti tra il 2007 e il 2010, dove lavora gratuitamente in alcuni ristoranti per acquisire e ampliare la sua esperienza da chef e ristoratore.

Tornato in Turchia apre il suo primo ristorante a Instabul nel 2010, per poi aprirne un secondo a Dubai nel 2014.

Attualmente ha ristoranti un po’ ovunque, tra Los Angeles, Abu Dhabi, Doha, Dallas, Ankara, Bodrum. Marmaris, Gedda, Londra, Mykonos e New York.

La sua figura esplode anche su internet – e su Instagram in particolare – quando comincia a pubblicare video sul suo profilo in cui è intento a salare la carne.

I video sono diventati virali a partire dal 2017 e hanno fatto letteralmente il giro del web, provocando reazioni da chiunque. Iconico il video intitolato Ottoman Steak, visualizzato almeno 10 milioni di volte su Instagram: a questo si deve la nascita del suo soprannome Salt Bae, connesso al suo modo peculiare di spolverare il sale sulla carne. Il soprannome letteralmente significa: Salt (sale) e Bae (acronimo di Before anyone else), che insieme danno vita all’espressione “Sala prima di tutti“.

Da quel video il profilo di Salt Bae è letteralmente esploso, arrivando alla cifra record di 48 milioni di follower! La sua immagine è iconica: occhiali da sole e t-shirt sempre attillata hanno fatto di lui una vera icona social, oltre che un grandissimo chef.

La vita privata di Salt Bae

Sulla vita privata di Salt Bae non si hanno particolari informazioni. Non sappiamo se sia fidanzato o se stia frequentando qualcuno: il suo profilo Instagram è ricco di post che lo ritraggono nelle sue vesti iconiche da chef o mentre fa palestra.

Diversi rumors, però, dicono che in passato abbia avuto più di una donna e che pare avere ben 13 figli, ma la certezza su tale informazione non è stata dichiarata, quindi il dubbio rimane.

Salt Bae, conosciuto in tutto il mondo, è arrivato anche in Italia: sapevate che ha partecipato anche a una puntata di Emigratis con Pio e Amedeo? Ebbene sì, lo chef turco più iconico del web ha partecipato al format insieme a tante altre personalità.

La vita per Salt Bae è stata una rivincita e ora può godersi la sua felicità conquistata con fatica, impegno e una grossissima dose di passione.