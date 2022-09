Emigratis 2022: puntate, ospiti, dove vederlo

Pio e Amedeo sono tornati sul piccolo schermo con l’edizione 2022 di Emigratis – La resa dei conti. La prima puntata della nuova stagione è andata in onda ieri sera alle 21.30 su Canale 5. Esattamente, il programma del duo comico ha cambiato location: da Italia 1 è migrata verso l’altro canale del network Mediaset, in un riposizionamento certamente strategiro per l’emittente.

Emigratis – La resa dei conti: al via la nuova edizione

Questa stagione si preannuncia come sempre ricca di sorprese e anche di ospiti. In totale le puntate per ora previste sono solamente quattro, in onda sempre di mercoledì. Nel corso del programma Pio e Amedeo porteranno i loro fedeli telespettatori in giro per il mondo. A fare da sfondo allo show, infatti, saranno delle location d’eccezione come Dubai e Las Vegas, Miami, Los Angeles, Parigi, Londra e con alcune incursioni anche a zonzo per il Brasile.

I due tanto chiacchierati conduttori, che spesso si trovano al centro delle polemiche sul web per la loro irriverenza, hanno deciso di trattare un argomento fondamentale nei quattro episodi previsti: quello dell’ecosostenibilità. Di certo si tratta di una tematica non solo attualissima, ma anche scottante e che saprà nuovamente tirare in ballo anche le opinioni del pubblico. Un argomento divisivo, talvolta, ma anche più che fondamentale da affrontare per la tutela dell’ambiente in cui viviamo.

Ed Emigratis si propone, nella stagione 2022, proprio di fare questo anche e soprattutto coinvolgendo alcune personalità importanti del mondo dello sport, dello spettacolo e della musica. Scopriamo insieme gli ospiti previsti…

Emigratis – La resa dei conti: gli ospiti della prima puntata e quelli successivi

Come detto, l’ecosostenibilità è il filo conduttore delle quattro puntate. Ma non solo: Pio e Amedeo vestiranno i panni di due nuovi personaggi, Bufalone e Messicano. Il loro intento? Mettere a dura prova gli ospiti dello show.

Nella lista degli ospiti figurano nomi non da poco. La prima puntata ha già visto in scena Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, il sindaco Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Flavio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera. Una lista di tutto rispetto, coronata poi dalla presenza di Mike Tyson – che di certo non ha necessità di presentazione – e che sarà costante in tutte e quattro le puntate di Emigratis.

Ma le sorprese non si sono certo esaurite in questo primo episodio. Difatti è prevista la presenza di altri nomi amatissimi del mondo dello spettacolo: Matteo Berrettini, Martin Garrix, Ronaldinho, Salt Bae, Felipe Massa, Fausto Leali, Daniele Scardina, Gianluca Vacchi, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang e Dave Grutman.

Dopo tre anni di assenza – ricordiamo infatti che l’ultima edizione cioè la terza era andata in onda nel 2018, mentre il programma ha esordito per la prima volta nel 2016 – sembra che Pio e Amedeo abbiano intenzione di tornare sul piccolo schermo col botto.

Il primo episodio ha totalizzato 2.547.000 spettatori (share 16,94%)… i presupposti sembrano esserci, non resta che seguire Pio e Amedeo nella loro avventura per i prossimi tre mercoledì su Canale 5!