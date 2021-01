Se avete passato l’adolescenza a leggere i suoi libri o se anche le più grandi non rinunciano ad una lettura rosa, briosa e divertente, allora siete nel posto giusto al momento giusto! Uno dei primi successi della scrittrice britannica Sophie Kinsella, “Sai tenere un segreto?” è diventato un film.

Quando e dove vederlo? A partire dal 20 gennaio 2021 su Amazon Prime Video.

Sai tenere un segreto di Sophie Kinsella: dal libro al film

Anche se si tratta di uno dei primi best seller pubblicato nel lontano 2003, è ancora oggi molto amato in tutto il mondo. A tal punto che da libro qual era, “Sai tenere un segreto” by Sophie Kinsella è diventato un film, disponibile su Amazon Prime Video.

La sua storia semplice, ma coinvolgente e decisamente verosimile, ha catturato l’attenzione della regista Elise Duran che ne ha realizzato un racconto cinematografico. Anche se, detto tra noi, aveva già tutti gli elementi per esserlo! Scopriamo qui di seguito la trama.

Trama

La protagonista si chiama Emma ed è una ragazza talentuosa, con grandi potenzialità, ma che purtroppo il più delle volte tende a nascondere per paura di mettersi in gioco.

Lavora come assistente marketing presso l’azienda Panda e la sua vita procede come al solito fino al fatidico giorno. Giorno in cui riceve la notizia che deve andare via per un viaggio di lavoro. Emma non è molto entusiasta perché ha paura di viaggiare in aereo e così, il suo viaggio si rivela un po’ agitato. Presa dall’ansia, inizia a sfogarsi con il suo vicino di posto, al quale racconta tutto, ma proprio tutto, anche i suoi segreti più intimi ed imbarazzanti. Questo perché crede che l’areo stia per precipitare. Ma fortunatamente il tutto procede per il meglio e arriva sana e salva a destinazione. E così, una volta scesa dall’aereo e credendo che il peggio sia passato, si reca al lavoro. Tuttavia, ancora non sa che il suo nuovo datore di lavoro non è altro che il suo vicino di posto in aereo: Jack Harper.

Cast e curiosità

Per quanto riguarda il cast del film, la protagonista Emma Carrigan è interpretata da Alexandra Daddario, mentre per il co-protagonista nonché datore di lavoro Jack Harper, è Tyler Hoechlin a ricoprirne il ruolo. Gli altri personaggi sono:

Mick, interpretato da Judah Friedlander

Cybil, interpretata da Laverne Cox

Gemma, interpretata da Kimiko Glenn

Lissy, interpretata da Sunita Mani.

Il film “Sai tenere un segreto?” è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 2019 negli Stati Uniti, distribuito dalla Vertical Entertainment. Invece in Italia fa la sua comparsa con la casa 01 Distribution e viene inserito nel catalogo dei film della Festa del Cinema di Roma 2019. Ma solo a partire dal 20 gennaio 2021 sarà possibile vederlo sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.

A livello di trama, infine, il film si differenzia dal libro per dettagli e particolari, dove il secondo risulta anche più articolato. Ma gli elementi di fondo rimangono invariati come i nomi dei protagonisti, le personalità e le sequenze logico-temporali. Un consiglio è di leggere il libro se ancora non lo avete fatto e di vedere subito dopo il film: in entrambi i casi, non ve ne pentirete!