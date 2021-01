Sicuramente per il modo in cui è iniziata la sua vita molti non avrebbero scommesso su di lui. L’unico a crederci davvero è stato lui e come altri pochi geni Jeff Bezos ha fatto la rivoluzione nel suo garage.

Chi è Jeff Bezos

Jeffrey Preston Bezos (Albuquerque, 12 gennaio 1964), è un imprenditore statunitense, fondatore di Amazon, la più grande società di commercio online del mondo. Cresce nel New Mexico con la ragazza madre Jacklyn Gise che a soli 17 anni decide di portare avanti una gravidanza con il compagno Ted Jorgensen. Il matrimonio tra i due dura solo un anno e la giovane quattro anni dopo si risposa con Mike Bezos che adotta il piccolo Jeffrey.

Si trasferiscono dunque a Houston e qui Mike diventa ingegnere di Exxon e il figlio si appassiona di tecnologia durante i corsi a scuola. Completa la sua formazione scientifica a Miami dove frequenta sia il liceo che il college decidendo poi di completare con una laurea.

Conclude gli studi in Ingegneria Elettronica all’Università di Princeton nel 1986 inserendosi poi a Wall Street nel settore informatico.

L’invenzione di Amazon, il colosso del web

Nonostante il suo impiego a New York lo pagasse oltre 200.000$ l’anno, Jeff capisce di avere un’idea più grande e di doverla sviluppare. Così nel garage di casa sua, ora a Seattle, crea “Calabra.com” diventata poco dopo “Amazon.com” come libreria online. Offre numerosi titoli e nel giro di poco inizia a vendere dvd, videogiochi e molto altro fino ad arrivare a piccoli e grandi elettrodomestici.

Dall’origine nel 1995 arriva nel 2018 ad avere un catalogo di oltre 500 milioni di articoli. Aggiunge poi ai suoi sevizi la possibilità di ottenere un servizio premium di consegna, Amazon Prime, che consente agli utenti di avere a casa i prodotti in 24h. Crea nel 2007 “Kindle”, il lettore ebook per leggere libri in formato digitale. Come se non bastasse, Bezos, investe nel mondo cinematografico creando nel 2010 gli Amazon Studios collegati alla piattaforma di streaming “Amazon Prime Video”.

Nel 2014 lancia poi Amazon Echo, lo speaker a comando vocale dotato di Alexa, un’ assistente virtuale che combatte oggi sul mercato con Google Home, il suo maggiore rivale. Nel 2018 ha inoltre aperto a Seattle il primo supermercato interamente automatizzato senza casse.

Curiosità e vita privata del grande imprenditore

Il più noto ingegnere del mondo si è sposato nel 1993 con MacKenzie Tuttle mentre lavora in ufficio a New York. Si trasferisce con lei a Seattle e insieme crescono i loro quattro figli fino al 2019 quando, dopo 26 anni di matrimonio, annunciano il divorzio. L’accordo tra i due è diventato di dominio pubblico ed è noto che lui le versa 36 miliardi di dollari, rendendola secondo le classifiche la terza donna più ricca al mondo.

Che l’uomo si fosse enormemente arricchito con la sua attività non era sicuramente un segreto. Nel 2013 acquista per 250 milioni di dollari in contanti il noto quotidiano Washingon Post e nel 2020 Forbes l’aveva dichiarato l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 186 miliardi di dollari, ma è stato superato da Elon Musk.