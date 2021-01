Avete già visto tutto quello c’era da vedere a novembre e dicembre per quanto riguarda film e serie tv? Allora siete pronti per scoprire tutte le novità per il nuovo anno! Ecco qui di seguito cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio 2021.

Cosa guardare su Amazon Prime Video

Un nuovo anno è ormai iniziato e perché non celebrarlo al meglio con le novità di Amazon Prime? A gennaio, sono uscite e sono in programma tantissime anteprime ed esclusive, tra serie tv e film. E non vi preoccupate! Come sempre, l’offerta è veramente molto ampia e diversificata, con generi e trame per tutti i gusti. Ecco qui di seguito il catalogo completo di cosa guardare a gennaio:

American Gods 3

Arrivati già alla terza imperdibile stagione e disponibile a partire dall’11 gennaio, American Gods è una serie tv soprannaturale e per certi versi “divina”. Dove la battaglia tra vecchi e nuovi dei prosegue tranquillamente, con il protagonista ed ex galeotto Shadow che è in cerca di un po’ di pace. Riuscirà a trovarla nella nuova città del Wisconsin?

James May: Oh Cook!

Proseguiamo con le serie tv e passiamo ad una più soft e divertente con James May. Direttamente dal programma Top Gear, il conduttore non chef di professione ci presenta diverse ricette tratte dal suo libro “Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make”. L’idea di fondo è che chiunque può mettersi a fare piatti semplici e iniziare così a cucinare.

The Great Escapists

Cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio 2021 oltre alle serie tv? Perché non The Great Escapists, disponibile alla visione dal 29 gennaio. Racconta la storia dei due conduttori Richard Hammond e Tory Belleci, naufraghi su un’isola deserta. Riusciranno a salvarsi?

Padrenostro

Passando alla sezione film, vi proponiamo uno dei più amati e attesi alla Mostra Internazionale del Festival del Cinema di Venezia. Con protagonista il talentuoso Pierfrancesco Favino, la storia è ambientata nel 1976 e racconta dell’attentato che subisce Alfonso da parte di un gruppo di terroristi. Ad assistere c’è il figlio di 10 anni Valerio, con la madre. Il piccolo bambino si ritrova così senza padre e con un dolore immenso che riuscirà a tratti ad alleggerire grazie all’amicizia con un ragazzo più grande di lui.

I am Greta

Altro film super consigliato è I am Greta che ci parla della vita, sotto forma di documentario, della giovane Greta Thunberg. Con la sua voce ha risvegliato l’animo di migliaia di persone, sensibilizzando su temi molto importanti ma poco affrontati ancora al giorno d’oggi. Il documentario passa in rassegna fin dall’inizio dallo sciopero della ragazza davanti al parlamento svedese in nome della lotta climatica fino al viaggio in barca per arrivare a New York all’ONU.

Sul più bello

Passando poi a film più romantici, troviamo disponibile dall’8 gennaio Sul più bello. Racconta della diciannovenne Marta, una ragazza solare e simpatica, ma con una malattia genetica, che sogna il grande amore. Ad un certo punto, questa favola sembra proprio arrivare: ad una festa conosce il bel Arturo. Ma le cose si complicano quando si mette di mezzo Beatrice: come finirà?