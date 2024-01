Russell Crowe sarà uno degli ospiti a Sanremo 2024. L’attore ha origini italiane? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Russell Crowe ospite a Sanremo 2024: l’attore ha origini italiane?

Tra gli ospiti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che quest’anno si svolgerà dal 6 al 10 febbraio e che vedrà sempre Amadeus alla conduzione, c’è anche il noto attore Russell Crowe. L’indimenticabile interprete di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore“, salirà sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata. L’attore australiano, nato in Nuova Zelanda, ha rivelato in realtà di avere anche origini italiane. Queste le sue parole su X: “da qualche tempo sono alla ricerca dei miei antenati italiani, ma folkloristici racconti familiari ed errori di scritturami hanno mandato su tracce sbagliate. Alla fine però è risultato che il mio bis-bis-bisnonno, da parte materna, che arrivò in Nuova Zelanda nel 1864 era Luigi Ghezzi, nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, figlio di Agostino e Annunziata, nata a Parma. Luigi era andato a lavorare in Argentina, si era imbarcato per l’India, fece naufragio e finì a Città del Capo dove incontrò e sposò Mary Ann Curtain. Emigrarono in Nuova Zelanda.” Dalle ricerche svolte dallo stesso attore, è venuto fuori che uno dei suoi antenati per parte materna era l’undicesimo Lord Lovat, ovvero l’ultimo uomo a essere stato decapitato nella torre di Londra. Inoltre l’attore Premio Oscar ha inoltre scoperto di avere collegamenti norvegesi, scozzesi, maori e appunto italiani. Dal Dna di un suo parente stretto deriva un’ascendenza “per la maggior parte irlandese, ma non sappiamo come.” Russell Crowe si è dichiarato molto contento di aver individuato la sua parentela italiana, sono tanti tra l’altro i posto visitati nel nostro Paese dall’attore, anche se fino a ora mancano proprio le Marche.

Russel Crowe e l’amore per l’Italia

Come abbiamo appena visto, l’attore Premio Oscar Russell Crowe sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024. Probabilmente durante la sua partecipazione Russell parlerà della scoperta da lui fatta, ovvero di avere origini anche italiane, precisamente di Ascoli Piceno. L’attore è molto legato al nostro Paese, ricordiamo ad esempio che ha voluto supportare le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, infatti, il 27 giugno del 2023, è salito sul palco a Bologna assieme alla sua band, gli Indoor Garden Party annunciando che il ricavato del concerto sarebbe stato devoluto in beneficenza a sostegno dell’emergenza che stava interessando diverse aeree dell’Emilia Romagna. La scorsa estate inoltre ha postato una foto dell’isola di Strombolicchio, scrivendo le seguenti parole: L’Italia è un dono degli dei. Da amare, da rispettare, da onorare.” La stessa premier Giorgia Meloni ha voluto ricondividere il post del noto attore. Insomma, il legame con L’Italia da parte di Russell Crowe è sicuramente molto forte, non vediamo l’ora di vederlo sul palco dell’Ariston!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Golden Globe 2024, quali sono le 3 serie tv più premiate?

Golden Globe 2024: gli outfit più belli visti sul red carpet