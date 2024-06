Sul popolare social di TikTok c’è un nuovo trend che sta letteralmente spopolando, ovvero il “cercare un uomo che lavori nella finanza” (I’m looking for a man in finance). Ma, cosa c’è dietro questo trend? E cosa significa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cerco un uomo che lavori nella finanza: cosa c’è dietro il trend TikTok

“I’m looking for a man in finance” è il nuovo trend su TikTok che sta letteralmente spopolando. Il tutto è nato dal post sul popolare social da parte della 27enne Megan Boni, conosciuta come @girl_on_couch, che ha canticchiato le seguenti parole: “I’m looking for a man in finance, trust fund, 6’5′, blue eyes”. In italiano significa “cerco un uomo che lavori nella finanza, con un fondo fiduciario, alto due metri e con gli occhi azzurri”. Questo “motivetto” è diventato un vero e proprio tormentone, pensate che nel giro di pochissimo ha già ottenuto ben 43milioni di condivisioni. Era fine maggio quando la giovane tiktoker ha pubblicato questo video e di certo non pensava a un simile successo. Basta pensare che il 14 di giugno uscirà la versione del brano che Megan Boni ha inciso assieme a David Guetta.

Le critiche a Megan Boni

Come abbiamo appena visto, su TikTok sta letteralmente spopolando il trend “Cerco un uomo che lavori nella finanza”. E’ stata la 27 enne Megan Boni ha pubblicare il motivetto, che ha già raggiunto 43milioni di visualizzazioni. Il post non è stato solamente condiviso da utenti comuni, ma anche da personaggi famosi, come per esempio il fratello di Billie Eilish, ovvero Fienneas Eilish. Nel corso di una intervista per la BBC, Megan Boni ha parlato di come è nata l’idea di questo motivetto e che descriverebbe l’uomo dei sogni in maniera sarcastica. In pratica la 27enne ha spiegato che è nato tutto dalla frustrazione che ha provato nel conoscere vari ragazzi sulle app di incontri, ma c’è anche dell’autoironia: “volevo solo prendere un pò in giro le ragazze che come me si lamentano di essere single ma poi hanno una lista di bisogni impossibili”. Come detto il motivetto è diventato subito virale, ed è stato canticchiato da milioni di persone. C’è stato però anche che ha criticato la giovane Megan. Un utente infatti le ha scritto: “pensa se un uomo avesse scritto una canzone così su una donna”. Ecco cosa ha voluto rispondere a tutti Megan Boni: “Fa molto ridere. Gli uomini scrivono da sempre canzoni sulle donne. Chiaramente la mia canzone è uno scherzo. Non ho mai pensato esista davvero un uomo così”.

Per Megan questo brano ha portato al successo, infatti ha appena firmato un contratto con la Universal Music Group per la commercializzazione della canzone. E voi, avete già ascoltato il motivetto di Megan Boni?

